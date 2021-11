S'il y a un bien un élément qui caractérise et distingue le joueur PC c'est son clavier. Optique, mécanique, avec RGB, sans RGB... Il en existe une multitude mais pour mettre toutes les chances de votre côté, pourquoi ne pas miser sur le Roccat Vulcan 120 AIMO ?

Les avantages du mécanique mais Made in Roccat

Entièrement mécanique, il se dote d'interrupteurs Titan (made in Roccat) marrons tactiles et réactifs. Avec son point d'activation tactile de 1,8 mm et une course de 3,6 mm, le clavier promet autant de silence que de précision. Il pourra en outre encaisser plus de 50.000.000 d’activations. Bref, rapidité, précision, robustesse et réactivité caractérisent ce Vulcan 120 AIMO.

Robustesse et noblesse des matériaux au programme du Vulcan 120 AIMO

Roccat ne lésine pas non plus sur le design et la robustesse. En effet avec un cadre en aluminium anodisé renforcé, le choix du Vulcan 120 est la promesse d'un clavier qui tient dans la durée. Pour améliorer le confort d'utilisation sur le long terme, on notera un repose-poignet détachable. Roccat a même pensé à tout en faisant de telle sorte que le nettoyage des touches soit facilité par rapport à la concurrence. L'accumulation de poussière est ainsi réduite pour un entretien beaucoup plus simple.

Eclairage AIMO de chez Roccat

Le Vulcan profite d'un éclairage AIMO de chez Roccat. Ce qui veut dire que chaque touche possède une LED longue durée entièrement configurable, avec un total de 16,8 millions de couleurs et effets spéciaux possibles. Pour que le rendu soit optimal, la structure des touches est transparente pour mieux laisser passer et répartir la lumière ainsi que les couleurs. Le clavier est en plus entièrement compatible avec le reste de l'écosystème AIMO permettant de créer des profils cohérents avec le reste de vos périphériques.

Elément signature des claviers haut de gamme Roccat, la présence de la fameuse molette multimédia qui permet de régler vos enceintes ou votre casque avec une précision chirurgicale. Le clavier Vulcan 120 est extrêmement complet.

Vulcan 120 AIMO : Offrez-vous l'excellence pour un prix minimum

N'attendez plus et profitez d'une offre exceptionnelle avec près de 40% de remise pour se procurer ce clavier au prix de 99€ au lieu de 159 euros, via les liens ci-dessous ! (attention stocks limités 1er arrivé , 1er servi ! ). Pour les adeptes de format plus compact, retrouvez le clavier gaming mécanique best-seller Vulcan TKL, à moins de 80 € chez TopAchat.