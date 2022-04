Ce n'est pas un secret, le minage est une activité assez polluante et énergivore. Mais visiblement certaine entreprises tentent de diminuer cet impact grâce aux énergies vertes. Explications.

Bonne nouvelle pour ceux qui sont exaspérés par la pollution qui résulte du minage de Bitcoin, le Bitcoin Mining Council a annoncé que l’exploitation des énergies renouvelables avait augmenté de plus de 59 % en 2021. L’étude qui porte sur le sujet explique que 44 entreprises du secteur (qui représentent tout de même 50 % de la production de totale) font de plus en plus appel aux énergies vertes pour miner la cryptomonnaie.

Un Bitcoin moins polluant

Dans les données rassurantes, on peut apprendre que le minage de Bitcoin représente uniquement 0,16 % de l'énergie mondiale et que cette "industrie" n’émet que 0,09 % des émissions de carbone. Evidemment c'est toujours cela de trop et c'est pourquoi les choses semblent évoluer dans le bon sens.

La consommation en MegaWatts va aussi en s'améliorant avec une meilleure efficacité des techniques de minage depuis le premier trimestre 2021. Les nouveaux équipements sont plus couteux à l'achat mais moins énergivores à l'arrivée.

Vert dans un futur lointain

Enfin, les divers acteurs de l’industrie affirment que le bitcoin sera miné avec 85 % d'énergies renouvelables en 2025 et que le minage devrait être entièrement vert d'ici 2050. Encore trop long diront les écologistes, et ont t-il vraiment tord ?

