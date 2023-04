Après l'apparition de ChatGPT chez Microsoft et de Bard chez Google, il fallait bien s'attendre à ce qu'Amazon rejoigne la partie. Effectivement, le géant américain dirigé par Jeff Bezos a annoncé, le jeudi 13 avril 2023, Bedrock, un service qui permet d’utiliser plusieurs modèles de langage d'intelligence artificielle. Toutefois, ce nouveau service qu'offre la firme n'est pour le moment disponible que pour quelques clients de son offre cloud Amazon Web Service (AWS), dont Accenture, Deloitte ou encore Pegasystems.

Bedrock : plusieurs IA regroupées sur une seule plateforme

Bedrock intègre les caractéristiques de ChatGPT ainsi que celles d'un générateur d'images comme DALL-E, Midjourney ou Stable Diffusion. Les clients d'AWS pourront ainsi produire du texte à la demande et créer des images à partir d'une suite de mots. Ce qui fait de Bedrock une IA assez complète.

Lors d'un briefing presse, Vasi Philomin, vice-président de Generative AI chez AWS, a expliqué que :

« Grâce à l'expérience Bedrock, les clients peuvent facilement trouver le bon modèle pour ce qu'ils essaient de faire, le personnaliser avec leurs propres données, puis l'intégrer et le déployer facilement dans leurs applications à l'aide des outils et des capacités d'AWS avec lesquels ils sont familiers, sans avoir à gérer d'infrastructure ».

Amazon propose plusieurs modèles linguistiques pour son interface de programmation Bedrock, tels que Jurassic-2, Claude, Stability AI et Amazon Titan. Chaque modèle a ses propres avantages et est adapté à différentes tâches.

La firme assure, par ailleurs, que les données personnelles des utilisateurs restent confidentielles et ne quittent pas le Virtual Private Cloud (VPC) du client. Elle déclare « qu'aucune donnée du client n’est utilisée pour former les modèles sous-jacents, et comme toutes les données sont chiffrées et ne quittent par le Virtual Private Cloud (VPC) du client, les clients peuvent être sûrs que leurs données resteront privées et confidentielles ».

Bedrock : quelles sont les tâches de ces 4 modèles ?

Il y a quatre modèles proposés, dont trois ont été développés par des startups et un par Amazon :

Jurassic-2 : développé par AI21 Labs, est un modèle de langage capable de générer du texte dans plusieurs langues, notamment le français, l'espagnol, l'allemand, le portugais, l'italien et le néerlandais, en plus de l'anglais.

: développé par AI21 Labs, est un modèle de langage capable de générer du texte dans plusieurs langues, notamment le français, l'espagnol, l'allemand, le portugais, l'italien et le néerlandais, en plus de l'anglais. Claude : développé par Anthropic, est un modèle linguistique conçu pour les chatbots et la réponse aux questions. De plus, Amazon souligne que ce modèle a été formé avec des « systèmes d'IA honnêtes et responsables ».

: développé par Anthropic, est un modèle linguistique conçu pour les chatbots et la réponse aux questions. De plus, Amazon souligne que ce modèle a été formé avec des « systèmes d'IA honnêtes et responsables ». Stable Diffusion : développé par Stability AI, est un modèle de génération d'images, d'illustrations, de logos et de dessins de haute qualité et réalistes. D'ailleurs, une nouvelle version de ce modèle a été lancée en novembre dernier.

: développé par Stability AI, est un modèle de génération d'images, d'illustrations, de logos et de dessins de haute qualité et réalistes. D'ailleurs, une nouvelle version de ce modèle a été lancée en novembre dernier. Titan : cette solution développée par Amazon offre la possibilité de résumer des textes longs (tels que des livres, des articles, etc.) De plus, elle permet de générer du contenu, de trouver et d'extraire des informations dans des corpus de données.

Pour illustrer ses capacités, Amazon donne pour exemple un responsable marketing, travaillant pour une marque de mode, qui souhaiterait développer des publicités et des campagnes pour ses produits. Selon la firme, Bedrock pourra alors générer automatiquement des contenus pour les réseaux sociaux, des publicités et des textes web pour chaque produit. Suite à cela, le responsable marketing n'aura qu'à sélectionner ce qui lui convient le plus.