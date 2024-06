Backbone fête la sortie de son tout nouvel accessoire gaming à destination des smartphones avec une collaboration de haute volée. C’est une immense star du rap qui est venue prêter son style à la marque pour sortir une édition ultra limitée du dernier Backbone One.

Le nouveau Backbone One parfait pour jouer sur smartphone

Le Backbone One est un accessoire taillé pour celles et ceux qui jouent avec leur smartphone et plus particulièrement via les services de Cloud gaming ou, par exemple, le Remote Play de la PS5. Moyennant 120 € (prix de lancement conseillé), le Backbone One permet de profiter de ses jeux dans des conditions très proches de celles d’une console de salon.

La prise en main est quasi identique et s’il n’y a bien évidemment pas toutes les fonctionnalités d’une DualSense 5 par exemple, le Backbone One est parfaitement calibré pour fonctionner avec tous les jeux du moment via Remote Play et il fera parfaitement l’affaire pour les jeux mobiles les plus joués. Disponible en version Xbox ou PlayStation, l'accessoire est compatible iOS (dont le dernier iPhone 15) mais aussi Android. La plupart des smartphones sont donc compatibles, tant que ces derniers ont un port USB-C, indispensable pour utiliser la manette.

Le Backbone One PlayStation classique

Une énorme collaboration pour une édition collector ultra limitée

Pas peu fier de son nouveau bébé, Backbone a décidé de créer l’événement en signant une édition deluxe ultra limitée de son accessoire. C’est l’hyper star Post Malone, rappeur US au succès mondial connu pour ses titres comme Déjà-vu ou encore Rockstar et ses très nombreuses collaborations avec d’autres célébrités. Il s’associe donc aujourd’hui avec Backbone pour le lancement du Backbone One et propose ainsi une édition signature qui ne sera distribuée qu’à 500 exemplaires.

Un Backbone One ultra collector donc, dont le prix n’est pas encore connu. On en saura plus ce soir à 18h, lancement officiel de l'accessoire. Pour l’heure, il est juste possible de s’inscrire sur la liste d’attente disponible sur le site officiel. Inutile de vous dire qu’il va falloir non seulement faire vite, mais aussi croiser les doigts pour espérer avoir sa chance.

La manette arrivera dans une boite collector numérotée aux couleurs de l'artiste et troquera ses coques noires ou blanches pour un vert éclatant et un plastique semi transparent. Plutôt classe.