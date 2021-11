À une époque lointaine les bandits volaient de l'or dans un train ou dans une diligence. Mais en 2021, la mode est au brigandage de cartes graphiques RTX. Oui, Messire. Si le pétrole porte le surnom d'or noir, on pourrait presque appeler les cartes Nvidia l'or vert. En effet, un voleur en question a réussi à dérober une grosse quantité de GPU en Californie du Sud.

Un message officiel

C'est Jacob Freeman, chef de produit chez le fabricant EVGA qui a annoncé la nouvelle sur les forums officiels du constructeur.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que le 29 octobre 2021, une cargaison de cartes graphiques EVGA GeForce RTX 30-Series a été volée dans un camion en route de San Francisco vers notre centre de distribution de Californie du Sud. Ces cartes graphiques sont très demandées et leur valeur au détail est estimée entre 329,99 $ et 1959,99 $. VEUILLEZ NOTER qu'en vertu des lois fédérales et provinciales :

C'est un délit pénal et civil d'"acheter ou recevoir" des biens qui ont été volés. Cal. Penal Code section 496(a).

Le fait de "dissimuler, vendre, retenir ou aider à dissimuler, vendre ou retenir" de tels biens constitue également une infraction pénale et civile. VEUILLEZ PRENDRE NOTE que :

Si vous avez réussi à enregistrer votre produit et à le voir dans la rubrique Mes produits, alors votre produit n'est PAS concerné par cet avis. Vous pouvez également vérifier le numéro de série sur la page de vérification de la garantie EVGA pour voir s'il est concerné.

EVGA n'enregistrera ni n'honorera aucune réclamation de garantie ou de mise à jour pour ces produits. Si vous avez ou recevez des informations relatives à ces produits, veuillez nous en faire part à l'adresse [email protected] Nous vous remercions de l'attention que vous portez à cette question. Nous vous remercions,

Direction d'EVGA

Pas le premier délit à ce sujet pour les RTX

Voilà qui est clair et net, et le vol concerne aussi bien l'entrée de gamme RTX 3060 que les modèles les plus hauts de gamme à savoir les 3090. Par ailleurs, on se souvient que l'année dernière, c'était MSI qui était touché par un vol avec pas moins de 40 cartons de RTX 3090 dérobés directement au sein de l'usine taiwanaise. La perte était alors estimée à 340 000 dollars.

Les chiffres ne sont pas ici donnés par EVGA, mais on peut penser tout de même, sans trop se tromper, que la somme doit être assez rondelette et se compter en centaines de milliers de dollars.