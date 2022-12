Cette machine fait partie des PC portables gaming les plus prestigieux sur le marché actuel. Et désormais, elle est en promotion sur Amazon. Une occasion parfaite pour se l'offrir comme cadeau de Noël.

Une réduction de 200€ sur l'Asus ROG Strix de 17"

Rog Strix 17" voit son prix chuter de 200€. En effet, il passe de 1 799,99€ à 1 599,99€ , et ça se passe sur Amazon ! C'est un PC portable haut de gamme qui pourra faire tourner n'importe quel jeu, même les plus gourmands. Et ça, les doigts dans le nez !

Un PC portable haut de gamme qui cible non seulement les gamers, mais aussi les streamers !

Asus a mis le paquet sur cette machine. On pourrait difficilement faire mieux. Malgré son format portable, cette bête de chez Asus est plus puissante que beaucoup de pc fixes.

De plus, ce PC intègre une RTX 3070, pas la plus récente, mais elle est extrêmement puissante. Elle vous suffira pour faire tourner tous les jeux actuels. Cette carte graphique est également accompagnée d'un processeur surpuissant de chez AMD, le Ryzen 9-6900H. Rajoutez à cela non pas 8 mais 16 Go de RAM en DDR5. Autant vous dire que ce PC ne va jamais vous décevoir !

Au contraire, il vous procurera une expérience parfaite sur tous les jeux récents. Et c'est valable même quand vous activez les dernières technologies, telles que le Ray-Tracing, qui consomment énormément de performances.

L'écran est en Full HD et peut monter jusqu'à 300Hz ! La liste des avantages n'est pas finie, puisque ce PC n'a que 3 millisecondes de temps de réaction.

Il est aussi doté d'un système de refroidissement très efficace de chez Asus, nommé le ROG Intelligent Cooling. Il permet d'obtenir jusqu'à 16° en comparaison aux pâtes thermiques traditionnelles, sans compter ses 4 ventilateurs, qui évacuent l'air chaud de façon très rapide et efficace.

Niveau autonomie, cette machine tient jusqu'à 12 heures en lecture vidéo et elle bénéficie d'une charge rapide qui passe de 0 à 50% en 30 minutes.