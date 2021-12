Si vous n'avez plus envie de vous embêter avec les câbles de votre PC, ASUS a pensé à vous avec son "Projet Stealth". Derrière ce nom de code à la sauce infiltration se cache une gamme de produits qui permet de camoufler au mieux les câbles. D'après les premières photos, c'est assez bluffant. Avec la multiplications des composants et la taille de ceux-ci, il devient de plus en plus ardu de réaliser un "cable management" qualitatif. Voilà une idée qui vous mâche grandement le travail.

Une annonce discrète

Cette gamme ASUS en question concerne donc la carte mère, le GPU et bien entendu le boitier de votre PC : le but est de déporter toute la connectique à l'arrière, afin de rendre les câbles le moins visible possible. Ainsi, pour la carte graphique, les connecteurs PCI Express changent de place, et s'affichent désormais sur la tranche inférieure.

Une très bonne idée made in ASUS

L'ensemble est pensé comme un tout cohérent. Et une première question se pose : Le boitier sera-t-il compatible avec les autres composants (d'autres modèles), ou uniquement avec la gamme ASUS Project Stealth ? La question se pose notamment lors d'un changement de carte graphique, à l'occasion de l'arrivée d'une nouvelle génération, ou pire... d'une panne de composant qui obligerait à un changement.

Le CES 2022 de Las Vegas qui se tiendra du 4 au 8 janvier devrait être l'occasion d'en savoir plus sur ce dispositif. On devrait découvrir son prix et sa date de sortie : pour l'instant, ASUS opte pour le silence radio. C'est donc ça, l'infiltration ?