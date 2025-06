Vous êtes à la recherche du meilleur équipement pour profiter pleinement de vos jeux solo et multijoueur ? ASUS lance une très grosse promotion avec jusqu'à 235€ remboursés sur une vaste sélection de manettes, claviers, souris et tapis, fauteuils gaming ou encore casques audio.

Si vous pratiquez le jeu vidéo pour le loisir ou de façon professionnelle, vous savez à quel point la qualité du matériel est important. Cela permet non seulement de profiter des jeux dans les meilleures conditions, peu importe le genre, mais aussi de faire la différence sur des expériences compétitives. C'est d'ailleurs ce que William « mezii » Merriman, membre phare de la Team Vitality, a pu nous expliquer au détour d'une interview qui sera publiée le 7 juillet. Dans le cadre d'un partenariat avec cette équipe esport de cette référence, ASUS lance une campagne « Jouez comme un pro » pour acheter toute une série de produits éprouvés à moindre coût.

Jusqu'à 235€ remboursés sur le matériel ASUS (manettes, souris...)

Si vous avez cassé votre souris ou votre manette après avoir perdu un match de Valorant, Counter-Strike 2 ou League of Legends, ou que vous souhaitez simplement renouveler l'ensemble de votre matériel ou une partie, ASUS lance une offre promotionnelle immanquable. L'un des leaders mondiaux du PC Gaming, pionnier avec sa gamme ROG, s'associe en effet à la Team Vitality pour la campagne « Jouez comme un pro » qui vous permet d'obtenir jusqu'à 235€ de remboursement sur l'achat de périphériques et d'accessoires parmi les meilleurs du marché. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de faire l'acquisition de manettes, casques audio, souris et/ou tapis de souris, claviers ou encore de fauteuil gamers ASUS.

Modalités de remboursement et parrainage de la campagne ASUS « Jouez comme un pro »

Pour obtenir jusqu'235 remboursés sur une sélection des accessoires et périphériques ASUS ROG, il faut acheter l'un des produits éligibles entre le 30 juin 2025 et le 5 septembre 2025. Lorsque c'est fait, vous devrez remplir et renvoyer au plus vite une demande de remboursement entre le 14 juillet 2025 et le 19 septembre 2025. Si les conditions sont bien respectées, alors vous pourrez obtenir votre cashback qui sera reversé automatiquement sur votre compte bancaire, en sachant que la validation peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrés.

Période de promotion : du 30 juin 2025 au 5 septembre 2025

Le parrainage pour économiser encore plus d'argent !

En réclamant votre cashback, vous allez pouvoir intégrer le programme de parrainage ASUS Rog dans le cadre de la promotion « Jouez comme un pro ». Dès que vous partagez votre code parrain avec un ami, vous débloquerez 10€ supplémentaires. De son côté, votre ami pourra espérer avoir jusqu'à 10% de remise additionnelle, et bien entendu faire partie à son tour du programme de parrainage ROG. Les récompenses auxquelles vous pouvez prétendre seront distribuées après la fin de la période de demande de remboursement, soit le 19 septembre 2025.

Voici quelques règles à savoir du programme de parrainage ASUS Rog :

Un seul code de parrainage par compte et il est impossible de l'utiliser le lien pour faire une demande de remboursement

Le code est à usage unique. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois un code de parrainage. Pour l'utiliser dans une autre catégorie de produits, vous aurez besoin du code de quelqu'un d'autre

Chaque compte peut prétendre jusqu'à 6 remboursements, avec un seul remboursement par catégorie

Pour chaque parrainage réussi, vous recevrez 10€, tandis que votre ami percevra 10% du montant de son cashback

Liste des produits ASUS éligibles par catégories

Voici la liste des produits ASUS éligibles pour cette promotion.

Claviers

À noter que l'ASUS ROG Falcata sera disponible à partir du mois d'août 2025.

ROG AZOTH EXTREME (jusqu'à 80€ remboursés)

ROG FALCATA (jusqu'à 50€ remboursés)

ROG AZOTH X (jusqu'à 40€ remboursés)

ROG AZOTH BLACK (jusqu'à 25€ remboursés)

ROG AZOTH WHITE (jusqu'à 25€ remboursés)

ROG FALCHION ACE HFX (jusqu'à 30€ remboursés)

ROG FALCHION RX LP (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG STRIX SCOPE II 96 WL BLACK (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG STRIX SCOPE II 96 WL WHITE (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG STRIX SCOPE II 96 RX WL BLACK (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG STRIX SCOPE II 96 RX WL WHITE (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG STRIX SCOPE II RX (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG STRIX SCOPE II X (jusqu'à 20€ remboursés)

TUF GAMING K3 GEN II (jusqu'à 10€ remboursés)

Souris

À noter que l'ASUS Harpe II Ace Black et l'Asus Harpe II Ace White ne sont disponibles qu'à compter du mois d'août 2025.

ROG HARPE II ACE BLACK (jusqu'à 30€ remboursés)

ROG HARPE II ACE WHITE (jusqu'à 30€ remboursés)

ROG KERIS II WL ACE BLACK (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG KERIS II WL ACE WHITE (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLACK (jusqu'à 15€ remboursés)

ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION WHITE (jusqu'à 30€ remboursés)

ROG HARPE ACE MINI BLACK (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG HARPE ACE MINI WHITE (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG KERIS II ORIGIN BLACK (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG KERIS II ORIGIN WHITE (jusqu'à 20€ remboursés)

ROG STRIX IMPACT III WL BLACK (jusqu'à 10€ remboursés)

ROG STRIX IMPACT III WL WHITE (jusqu'à 10€ remboursés)

Tapis de souris

À noter que le ROG Scabbard II Arctic Gray XXL ne sera disponible qu'au mois d'août 2025.

ROG MOONSTONE ACE L BLACK (jusqu'à 15€ remboursés)

ROG MOONSTONE ACE L WHITE (jusqu'à 15€ remboursés)

ROG SCABBARD II ARCTIC GRAY XXL (jusqu'à 10€ remboursés)

ROG SHEATH II XXL (jusqu'à 10€ remboursés)

Casques

ROG DELTA II BLACK (jusqu'à 30€ remboursés)

ROG DELTA II WHITE (jusqu'à 30€ remboursés)

ROG CETRA TWS SPEEDNOVA BLACK (jusqu'à 30€ remboursés)

ROG CETRA TWS SPEEDNOVA WHITE (jusqu'à 30€ remboursés)

ROG PELTA (jusqu'à 20€ remboursés)

TUF GAMING H1 GEN II (jusqu'à 10€ remboursés)

Fauteuils

ROG DESTRIER ERGO (jusqu'à 60€ remboursés)

ROG DESTRIER CORE BLACK (jusqu'à 50€ remboursés)

ROG DESTRIER CORE WHITE (jusqu'à 50€ remboursés)

ROG CHARIOT X BLACK (jusqu'à 50€ remboursés)

ROG CHARIOT X GREY (jusqu'à 50€ remboursés)

ROG CHARIOT X CORE BLACK (jusqu'à 40€ remboursés)

ROG CHARIOT X CORE GREY (jusqu'à 40€ remboursés)

ROG CHARIOT X CORE WHITE (jusqu'à 40€ remboursés)

ROG AETHON (jusqu'à 15€ remboursés)

ROG AETHON FABRIC (jusqu'à 15€ remboursés)

Manettes

ROG RAIKIRI PRO (jusqu'à 15€ remboursés)

ROG TESSEN (jusqu'à 20€ remboursés)

Notre sélection de produits pour la campagne « Jouez comme un pro »

Vous ne savez pas quoi choisir parmi cette longue liste de produits ASUS ? Pour vous aider à y voir plus clair, on vous propose une sélection des meilleurs produits dans les différentes catégories.

Clavier ASUS Azoth

Si vous êtes en quête d'un nouveau clavier et que vous n'avez pas besoin de pavé numérique, le ROG Azoth est un compagnon de jeu idéal. Grâce à son degré de finition de très haut vol, le périphérique s'adapte autant aux sessions de jeu sérieuses sur des titres compétitifs ou des expériences solo plus tranquilles, qu'à la saisie de texte. Le fabricant a fait en sorte de réduire, mais aussi de le rendre moins agressif, tout en offrant une plus grande réactivité. Avec son poids d'1,2 Kg, l'Azoth est assuré de rester en place et propose un mini-écran OLED pour faciliter les réglages (volume...), et est compatible PC Windows / Mac.

Souris ROG Harpe Ace Mini

Il ne peut pas y avoir de clavier sans souris, et ce côté-là, il y a encore du choix chez ASUS. Pour notre part, on a été séduit par la ROG Harpe Ace Mini qui est un « un bijou de technologie compact et performant » grâce à un design léger, une réactivité et un capteur de pointe qui aideront les plus exigeants à remporter leurs parties multijoueur. Elle se destine parfaitement à celles et ceux qui recherchent quelque chose de compact, mais de précis, et qui n'ont pas besoin d'un grand nombre de boutons.

Tapis de souris Scabbard III Artic XXL

Pour faire se reposer ce combo clavier souris, rien de tel qu'un bon tapis de souris qui saura résister à toutes les situations, y compris à la tasse de café qui pourrait malencontreusement se renverser. À cet égard, l'ASUS Scabbard III Artic XXL est un allié à privilégier si l'étanchéité, la résistance à la poussière et aux tâches sont des critères importants pour vous. De plus, il offre une glisse fluide, et reste bien en place grâce à la matière anti-dérapante.

Casque ROG Delta II

L'ambiance sonore dans un jeu solo ou compétitif est primordiale et c'est un aspect qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parmi les produits éligibles à l'opération « Jouez comme un pro », il y a le ROG Delta II. Un casque qui brille à la fois pour sa polyvalence et également pour sa qualité globale, avec un confort exceptionnel. Le rendu sonore entre les basses, les médiums et les aigus est équilibré, mais si vous voulez aller plus loin ou tout simplement ajuster selon vos goûts, le logiciel Armoury Crate est présent pour répondre à vos attentes.

Fauteuil ROG Destrier Core

Passer du temps devant un écran, que ce soit pour travailler, jouer voire les deux, peut vite devenir problématique sans une bonne chaise ou un bon fauteuil. ASUS a aussi investi ce terrain avec le ROG Destrier Core par exemple, qui mêle design cyborg futuriste et une construction pour offrir le meilleur soutien et confort possible en toutes circonstances. Avec ses matériaux durables et ses réglages, le ROG Destrier Core est un compagnon que vous garderez pendant un long moment.

Manette ROG Raikiri Pro

Le combo clavier souris n'est pas optimal pour tous les jeux ? Vous pouvez rabattre sur une manette comme la ROG Raikiri Pro qui épouse le design cyber cher à la marque. Un périphérique qui reprend le form factor de la manette Xbox Series, mais qui s'en distingue de par les boutons situés à l'arrière, notamment les deux palettes. Cela permet de personnaliser ses commandes en jeu. Deux petits boutons ont même été ajoutés pour raccourcir la course des gâchettes LT et RT. Le but ? Gagner encore et toujours en réactivité.

Source : ASUS France.