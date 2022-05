ASUS Republic of Gamers (tout simplement ROG) annonce aujourd'hui son prochain smartphone gaming ROG Phone 6 avec à la clé et comme moteur un très puissant Snapdragon 8+ Gen. Le communiqué de presse n'est d'ailleurs pas avare en superlatif au sujet de la puissance du téléphone ASUS :

La Snapdragon 8+ Gen 1 décuple la jouabilité, en libérant la suite complète des fonctions Snapdragon Elite Gaming. Elle offre également un GPU Qualcomm Adreno amélioré qui augmente de 50% la vitesse du GPU et jusqu'à 50% l'efficacité énergétique de ce dernier.

15% de puissance en plus coté processeur promet ASUS

Si coté GPU nous avons le droit à 50% de puissance supplémentaire par rapport à la version 5, le nouveau processeur est lui capable de fournir 15% de vitesse en plus et améliorer par conséquent aussi la batterie du téléphone. ASUS annonce d'ailleurs la possibilité de jouer 70 minutes de plus et d'écouter de la musique 14 heures de plus. Ce qui est tout de même assez gargantuesque d'un coté comme de l'autre.

LE smartphone gaming du marché ?

Bryan Chang, directeur général de la BU ASUS Smartphone explique :

Nous sommes désireux de créer le meilleur téléphone mobile gaming pour nos fans et nos utilisateurs.

Le nouveau ROG Phone 6 alimenté par la plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 correspond parfaitement à un style de vie actif et garantit de grandes expériences immersives dans les jeux !

Pour maintenir les valeurs fondamentales de ces deux produits dans nos prochains appareils, nous utiliserons le meilleur matériel et une technologie de pointe pour amener nos utilisateurs au niveau supérieur.

Pour le reste des caractéristiques, nous devrions en savoir plus bientôt lors d'une annonce officielle ASUS, surement via une mini-conférence ou autre.