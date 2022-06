Le casque AR d'Apple est surement l'un des produits les plus attendus du constructeur. Pour rappel, ce fameux casque devrait intégrer la technologie de réalité augmentée et virtuelle dans un seul et même appareil. Outre le casque, Apple travaillerait également sur des lunettes AR, un appareil beaucoup plus petit donc et plus dépendant d'un autre célèbre produit du constructeur.

Apple Glass pas pour tout de suite ?

En effet, d'après les informations de Jeff Pu, célèbre analyste financier que l'on connait pour souvent tomber juste, Apple attendrait la fin de l'année 2024 pour annoncer les lunettes AR Apple Glass. Contrairement au casque de réalité mixte dont on va vous parler plus bas, les lunettes connectées AR seront très dépendantes de l'iPhone et il s'agirait en fait d'un accessoire et non d'un produit à part entière comme peut l'être le casque.

Un casque très qualitatif

Apple souhaite frapper fort avec un produit AR de très bonne facture, ayant des caractéristiques techniques assez exemplaires. Ainsi, le casque AR en question comporterait un matériel puissant et couteux à savoir notamment une puce M1 Pro, pour répondre aux besoins informatiques améliorés. De plus l'analyste Jeff Pu mentionne que la société travaille déjà sur le produit de deuxième génération pour 2024 qui sera lancé aux côtés des lunettes AR. Selon les rumeurs, le casque de première génération devrait être lancé au début de l'année 2023. Le casque serait bien entendu aussi plus imposant.