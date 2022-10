Quand on achète un nouveau téléphone l'une des notions les plus importantes pour la majorité des gens est l'autonomie. Car il n'y a rien de plus désagréable sur un smartphone que que de ne pas pouvoir terminer une journée complète avec une seule et même charge. Eh bien visiblement, l'iPhone 14 Pro de chez Apple est très performant à ce petit jeu.

Apple impressionne avec son iPhone 14 Pro

En effet, la chaine YouTube PhoneArena a fait des tests d'autonomie sur les modèles les plus en vogue actuellement, pour déterminer quel smartphone était le plus endurant. Entre autre notamment le Google Pixel 7 Pro, le Pixel 7, le Pixel 6 Pro, et le Samsung S22 Ultra. Le premier test classique est de simuler une navigation web jusqu'à l'arrêt total du téléphone. L'Apple iPhone 14 Pro remporte haut la main le test avec 16 heures et 18 minutes. À titre de comparaison, le Pixel 7 Pro fait du 14 heures et 18 minutes et le Samsung S22 Ultra du 13 heures et 17 minutes.

Le second test concerne la vidéo avec un usage YouTube et une luminosité à 100%. Une fois encore, l'iPhone Pro performe mais passe toutefois à la troisième place derrière le Google 7 Pro avec 9 heures et 14 minutes contre 9 heures et 39 minutes. On reste tout de même sur le haut du panier. D'autant que l'iPhone Pro Max est loin devant avec 11 heures d'autonomie. Apple a donc la meilleure autonomie avec ces deux derniers smartphones. Reste évidemment à faire le test contre des téléphones chinois qui peuvent parfois se montrer très surprenant dans cette catégorie d'endurance.

C'est d'autant plus bluffant que la batterie de l'iPhone Pro n'est "que" de 3200 mAh contre 5000 mAh pour le Galaxy S22 Ultra par exemple.