Les nouveaux iPhones 14 d'Apple sont désormais disponible partout et certains utilisateurs rencontrent déjà certains bugs assez problématiques.

L'iPhone 14 qui est disponible depuis seulement quelques jours est déja victime de certains bugs. Plus particulièrement la version Pro du smartphone d'Apple. C'est d'ailleurs celle-ci qui semble accumuler les problèmes de manière générale, certains utilisateurs reportent des problèmes de lenteur avec l'application photo ou même des soucis de connexion en 5G. Certains pointent même du doigts une moins bonne autonomie sous iOS 16.

Une charge très curieuse pour l'iPhone 14 Pro de chez Apple

On peut ainsi apprendre comme le reporte le site 9to5mac, que durant la charge, qu'elle soit en MagSafe ou Lightning, que l'iPhone 14 Pro redémarre de manière impromptu. D'après divers messages sur le forum Reddit ce n'est pas un cas isolé comme on pourrait le penser et certains iPhone 14 Pro Max redémarreraient presque toutes les 10 à 20 minutes lors de la dite charge. Pour l'heure Apple n'a pas communiqué sur le sujet même si visiblement le constructeur a tenté de donner quelques solutions sans succès.

Je viens d'acquérir l'iPhone 14 Pro et depuis, j'ai remarqué qu'il redémarre pendant la charge (magsafe/câble). Je ne trouve rien en ligne et à part cela, il fonctionne normalement. Il ne redémarre pas du tout lorsqu'il n'est pas sur le chargeur. Quelqu'un d'autre a-t-il des problèmes similaires ?