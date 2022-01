Quand il s'agit de produits Apple, les rumeurs pleuvent, de la plus farfelue à la plus sérieuse. Mais quand il s'agit d'une information provenant d'un sérieux analyste, il y a généralement anguille sous roche.

Dans une note de recherche du cabinet Haitong International Securities, l'analyste Jeff Pu a pu parler de ses attentes et a livré quelques informations sur ce qui semble nous attendre pour l'iPhone 14 d'Apple. Pu a ainsi affirmé que tous les modèles d'iPhone 14 comporteront des écrans ProMotion, soit ceux qui équipent actuellement les seuls iPhones 13 de la gamme Pro.

Meilleur écran et plus de RAM ?

Les écrans ProMotion permettent d'afficher une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, pour plus de fluidité. Ils ont été introduits par Apple sur les iPad Pro, avant d'arriver sur iPhone 13 l'année dernière. Au rang des autres nouveautés, l’analyste suggère aussi que toute la gamme d’iPhone 14 profiterait de plus de RAM, à savoir 6 Go embarqués... comme c'est le cas aussi actuellement avec les iPhones 13 Pro et Pro Max. CQFD.

L'autre analyste Apple

Là ou les choses se compliquent, c'est qu'un autre analyste du nom Ross Young dément l'information sur l'écran, et précise qu'il faudra attendre l'iPhone 15 pour une généralisation du 120 Hz sur chacun des modèles. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, un utilisateur suivante demande si le 120 Hz sera disponible sur l'iPhone 14. Young répond qu'à cause de problèmes de logistique et d'approvisionnement, il faudra sûrement attendre 2023.

Quoi qu'il arrive, les iPhones 14 devraient être dévoilés en septembre 2022.