Comme chaque année nous avons le droit à des fuites et des rumeurs sur la prochaine génération d'iPhone à venir. Cette fois cela concerne l'iPhone 14 et les différents écrans.

Décidément l'écran de l'iPhone 14 (ou plutôt des iPhones 14) fait parler de lui. Ainsi l'informateur Mukul Sharma vient de publier un post sur son compte Twitter assez intéressant :

Ce que l'on peut apprendre sur l'iPhone 14 avec un cliché

La photo a été repérée sur le site chinois Weibo alias le Twitter Chinois. Première information et comme cela a pu être supputé depuis plusieurs mois, il ne devrait pas y avoir d'iPhone 14 mini cette année. Une nouvelle qui risque d'en attrister plus d'un. On retrouverait ainsi deux modèles de 6,1 pouces et deux modèles de 6,7 pouces.

Une petite encoche

L'autre information c'est l'absence d'encoche pour les iPhones Pro. Du moins l'encoche est moins visible mais toujours présente contrairement aux iPhones classiques. On est encore un peu de loin de ce coté ci de ce que propose certains concurrents chez Android avec une absence totale d'encoche.

Tout ceci reste à prendre avec des pincettes mais il y a tout de même de bonnes chances d'avoir cette fois une très bonne indication de ce qui peut nous attendre cette année pour les iPhones 14. Il ne reste plus qu'à attendre l'automne 2022 pour en avoir le cœur net. Sauf si une autre fuite vient saboter les plans d'Apple entre temps.