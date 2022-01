L'information vient du très sérieux journal Bloomberg. Apple envisagerait (notons que le journal n'emploie pas le conditionnel) de repousser le lancement de son casque à réalité mixte d'au moins quelques mois, d'après des sources proches du dossier. Apple a toutefois refusé de commenter la chose, ainsi que les dires du journaliste.

Vers l'infini et au delà pour Apple

Il ne faut donc plus attendre le produit pour 2022 mais bel et bien pour 2023. Ce nouveau casque est un peu considéré comme LA prochaine grosse sortie d'Apple, et son arrivée progressive signerait l'ouverture d'un tout nouveau marché pour l'entreprise. Ce n'est pas le premier retard enregistré par le matos, puisque la firme à la pomme avait d'abord envisagé de pouvoir le sortir en... 2021. On se doute que le Covid n'a pas vraiment aidé.

Ca chauffe

Une source anonyme indique toutefois que les problèmes seraient d'ordre technique, affirmant qu'Apple rencontrerait des soucis de surchauffe de l'appareil. La faute reviendrait à la présence de deux processeurs, dont l'un serait très proche du M1 Pro du dernier MacBook Pro.

L'arrivée du Metaverse et de toute l'agitation qui en découle est du pain béni pour Apple, et dans ces circonstances, on pourrait presque comprendre la raison d'un report stratégique. Pour mémoire, le casque serait équipé de quinze caméras, dont huit permettant de recréer l'environnement extérieur pour améliorer l'immersion.

Si vous attendiez e casque d'Apple, il faudra donc faire preuve de la plus grande patience. Ce report devrait en revanche faire le bonheur de votre PEL, qu'il faudra bien craquer au moment voulu...