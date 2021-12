Si l'on ne sait quasiment rien officiellement du casque de réalité virtuelle d'Apple, on peut toutefois apprendre quelques informations via des brides de fuites d'analyste.

Officiellement on ne sait rien du casque VR/AR d'Apple. Mais on peut tout de même avoir officieusement des détails grâce à l'analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste quand il s'agit de vendre la mèche avant l'heure. En effet grâce à une note de l'homme en question que le site 9to5mac a pu consulter, le casque posséderait des capteurs 3D plus avancés que ceux des actuels iPhone avec FaceID. Le casque devrait aussi posséder 4 ensembles de capteurs 3D contre un seul pour les iPhone. Forcément, cela change tout en termes d'immersion. Enfin, normalement.

Ce que l'on peut en retenir

Cela devrait permettre à l'appareil d'Apple de capturer des gestes et de détecter des objets avec plus de précision que la caméra TrueDepth actuelle, qui est également capable de détecter les mouvements, comme on le voit dans des fonctionnalités telles celles de l'Animoji. Voici d'ailleurs ce qu'explique Kuo dans sa note :

Nous prédisons que le casque AR/MR peut détecter non seulement le changement de position de la main et de l'objet de l'utilisateur ou d'autres personnes devant les yeux de l'utilisateur, mais également le changement de détail dynamique de la main. La capture des détails du mouvement de la main peut fournir une interface utilisateur homme-machine plus intuitive et plus vivante.

Une belle avancée pour Apple

L'analyste pense aussi que les capteurs 3D intégrés au casque d'Apple aura également un champ de vision plus élevé, permettant de détecter des objets jusqu'à 200 % plus loin que les capteurs Face ID actuels. D'après les différentes informations, le casque devrait être annoncé dans le courant de l'année 2022 et Kuo explique même que celui-ci devrait peser 350 grammes. Un véritable poids plume.