La crise de la mémoire n'épargne personne, et après des géants de la tech comme Valve et Xbox, c'est également au tour d'Apple de faire flamber ses prix.

Tim Cook, PDG d'Apple, avait déjà prévenu que les prix de la mémoire devenaient insoutenables, empêchant donc la marque de maintenir indéfiniment les prix de vente conseillés de ses produits. Malheureusement, la firme de Cupertino a ainsi fini par céder et a annoncé des hausses de prix sur l'ensemble de sa gamme, avec un surcoût pouvant atteindre 1 500 dollars pour les modèles les plus onéreux par rapport aux versions de base. Il emboîte alors le pas de Valve qui a récemment annoncé une Steam Machine à des prix exorbitants et la hausse de prix des Xbox Series (ainsi que la suppression pure et simple des modèles 2 To).

Apple est également Cook par la crise de la mémoire

Comme d'autres géants de la tech (qui en parallèle entretiennent eux-mêmes leurs propres problèmes), Apple n'a visiblement guère eu d'autre choix que d'appliquer d'énormes hausses des prix d'une grande partie de ses produits en raison d'un prix de la mémoire qui a grimpé en flèche, au point que le géant californien ne dispose plus du poids nécessaire pour négocier un accord avantageux avec les grands fabricants de RAM qui préfèrent réserver leurs moyens de production pour les data centers servant à alimenter les IA.

Comme les Xbox Series, plusieurs gammes de produits d'Apple connaissent donc une importante hausse de prix, principalement du côté des iPad, Mac, des téléviseurs et accessoires connectés pour la maison. Pour l'heure, les iPhone semblent être à l'abri, mais ce n'est probablement qu'une question de temps. Voici en tout cas les nouveaux prix en France pour les produits visés par la flambée des prix chez Apple.

Liste des nouveaux prix en France

Mac et MacBook Neo 256 Go : de 699 à 799 € Neo 512 Go : de 799 à 899 € Air 13" (16 Go RAM - 512 Go) : de 1 199 à 1 399 € iMac (16 Go RAM - 256 Go) : de 1 499 à 1 799 € Pro 14" (16 Go RAM - 1 To) : de 1 899 à 2 199 € mini (M4 Pro - 24 Go RAM - 512 Go) : de 1 699 à 1 899 € Studio M4 Max (36 Go RAM - 512 Go) : de 2 299 à 2 999 € Studio M3 Ultra (96 Go RAM - 1 To) : de 4 799 à 6 299 €

iPad A16 (128 Go) : de 389 à 509 € Air 11" (M4 - 128 Go) : de 669 à 819 € Pro 11" : de 1 119 à 1 319 €

Apple TV et HomePod HomePod mini : de 109 à 139 € HomePod 2 : de 329 à 399 € Apple TV 4K (64 Go) : de 169 à 229 € Apple TV 4K Ethernet (128 Go) : de 189 à 299€

Apple Vision Pro (M5 - 256 Go) : de 3 699 à 3 999 €

Source : Apple