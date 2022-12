On le sait, l'Apple Car est dans les cartons depuis un moment chez le constructeur d'iPhones. Mais avec les multiples reports et le temps qui passe, les ambitions semble être revues à la baisse. On doit l'information au très sérieux journal Bloomberg.

L'Apple Car donne un peu de nouvelles

D'après eux, l'Apple Car qui est une voiture autonome ne devrait plus être aussi autonome que cela. Elle devrait posséder un un volant et des pédales qui serviront à la manier dans la plupart des situations comme c'est le cas par exemple pour une TESLA. Le mode autopilote sera évidemment présent, mais il sera réservé à la conduite en autoroute. Le véhicule supposé offrira suffisamment d'autonomie pour que vous puissiez jouer à des jeux ou regarder des vidéos sur l'autoroute, mais vous demandera de reprendre le contrôle dans les rues de la ville ou par mauvais temps.

L'autonomie complète de niveau 5 pour une voiture autonome n'existe pour l'instant pas vraiment si ce n'est dans des prototypes. Et même si Apple résolvait tous les défis techniques que cela implique, la firme ne pourrait pas vendre de manière réaliste une voiture de cet acabit avant de nombreuses années. Et c'est sans compter les lois européennes encore plus strictes en la matière dans le domaine. Entre Tesla, Ford, Hyundai ou encore Volkswagen, la concurrence va devenir de plus en plus rude sur le marché de la voiture semi-autonome.

Enfin, la société aurait également repoussée le lancement de l'Apple Car d'un an soit désormais 2026.