Durant cette nouvelle keynote Apple, le nouveau MacBook Air fut présenté au monde. Alors, ceci est t-il une REVOLUTION ? Voyons voir cela.

Un Apple MacBook Air transfiguré

Premier élément à noter en terme de design d'abord, c'est la finesse globale du produit qui ne fait plus que 11,3mm. À titre de comparaison, la version de 2018 faisait 16,1mm d'épaisseur. Apple a aussi arrondi les angles pour offrir un châssis aux lignes plus douces. Ce MacBook Air propose plusieurs coloris à savoir : Argent, Lumière stellaire, Gris sidéral et Minuit, vous avez-dit pompeux ?

Son nouvel écran prend ses aises avec un nouveau Liquid Retina Displa d'un format de 13,6 pouces avec une meilleure luminiosité à savoir 500 nits ici contre 400 auparavant. Pour la connectique, Apple a fait le choix d'une fameuse prise MagSafe (recharge sans fil) sur la tranche gauche et on retrouve classiquement deux ports USB-C Thunderbolt 4 et une prise Jack de 3,5 mm sur la droite.

Le clavier est aussi différent avec un Magic Keyboard proche de celui qui est déjà présent sur les derniers MacBook Pro. Une excellente nouvelle.

Une nouvelle puissance de feu

Sa grosse nouveauté est bien évidemment sa toute nouvelle puce Apple M2 qui permet de gagner en performances grâce à ses 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU ainsi que la possibilité de l'épauler avec 24 Go de RAM. Lors de sa conférence, Apple a notamment indiqué de meilleure performances pour les taches avancées et une nouvelle autonomie pouvant monter jusqu'à 18 heures. On notera +18 % en CPU, + 35 % en GPU coté performances. C'est tout de même impressionnant.

Cet Apple MacBook Air arrivera au mois de juillet à partir de 1499 euros.