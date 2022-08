Android 13 se lance officiellement après de nombreux mois en bêta. Notons que la dite la mise à jour sera proposée d’abord sur quelques smartphones avant de s'étendre sur d'autres assez rapidement. Evidemment les détenteurs d'un smartphone Google Pixel sont les premiers servis. Cette fois inutile d'attendre le mois d'octobre comme à l'accoutumé pour le nouvelle version d'Android.

Une liste qui va s'étendre

Voici les marques qui vont proposer la dite mise à jour rapidement (cette année 2022) :

Samsung Galaxy

Asus

HMD (Nokia)

iQOO

Motorola

OnePlus

Oppo

Realme

Sharp

Sony

Tecno

Vivo

Xiaomi

Les nouveautés d'Android 13

Dans cette nouvelle version d'Android, Google a ajouté de nombreuses options de personnalisation avec notamment la possibilité de faire correspondre la thématique et les couleurs de vos applications non google avec celles de votre fond d'cran. En d'autres termes si votre fond d'écran est à dominance rose bonbon, vos applications auront une dominance... rose bonbon ! Nous devrions avoir aussi plus d'option de langues avec la possibilité de choisir pour chaque application. On peut désormais aussi restreindre l'accès des applications à une sélection, histoire de préserver votre vie privée et de ne pas laisser Facebook tout voir.

Bref, si vous avez un Google Pixel vous pouvez dès maintenant vous rendre dans les paramètres du téléphone pour télécharger la mise à jour. Pour les autres constructeurs il va falloir attendre la communication de chacun. Mais cela ne devrait pas trop tarder.