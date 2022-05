Le marché du laptop est divers et varié mais on notera tout de même des prix globalement assez hauts. AMD souhaite une alternative. Explications.

Comme le précise The Verge, l’entreprise AMD a profité du Computex 2022 pour présenter une nouvelle gamme d’APU dite Mendocino. Soit des processeurs Ryzen Mobile gravés en 6 nm qui permettent d'offrir un meilleur rapport qualité prix. C'est en tout cas ce que souligne AMD.

Des prix plus bas précise AMD

Concrètement, la gamme Ryzen 6000 Rembrandt est là pour équiper ce que l'on pourrait appeler de manière un peu fruste, le haut du panier. Alors que la gamme Mendocino est elle faite pour l'entrée de gamme et donc des laptops dont le prix peut varier entre 400 et 700 dollars. Cela inclut à la fois les machines Windows et les Chromebooks.

Plus de performance aussi

Le but est aussi de redéfinir "l'ordinateur portable de tous les jours" pour offrir 10 heures d'autonomie. Robert Hallock, directeur marketing technique d'AMD explique :

La plupart des gens sont habitués à quatre, cinq, six heures sur un ordinateur portable entre 399 $ à 699 $. Au minimum, nous voulons 10 heures sur ces ordinateurs portables.

Bref, une meilleure batterie pour des ordinateurs à moins de 700 euros. C'est une belle promesse, notamment pour les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens financiers de payer plus (ou qui ne veulent pas payer plus) pour les études. Cela ne concerne pas spécialement le jeu vidéo mais on voulait vous en parler sur Gameblog, car c'est le genre d'information qui permet de mieux comprendre la stratégie d'une grande entreprise comme AMD. Et on sait aussi, à quel point acquérir un PC peut être onéreux.

Les premiers PC et Chromebooks équipés de ce type d’APU AMD devraient sortir au quatrième trimestre 2022.