Depuis quelques temps on vous parler surtout des Nvidia RTX 4000 qui ont le droit à pas mal de rumeurs. Cette fois il s'agit de changer de sujet et d'aborder le futur d'AMD.

Après tout un tas de rumeurs sur les cartes graphiques Nvidia, c'est au tour d'AMD de faire parler notamment au sujet des très attendus GPU RX 7000.

AMD vise le mois d'octobre

L'information vient du très informé Greymon55 qui n'a plus vraiment grand chose à prouver en matière de fuite. Plus précisément c'est via son compte Twitter que l'homme s'est exprimé sur les GPU AMD :

Lancement: Fin octobre, pas plus tard que mi-Novembre. 3rd gen DNA

Dans la foulée, le très sérieux site VideoCardz a demandé si il s'agissait d'une nouvelle information ce a quoi a répondu Greymon55 par l'affirmative. Un créneau qui risque d'être très chargé puisque AMD ne sera pas seul à lancer ses nouvelles cartes graphiques. En effet, Nvidia va aussi avancer ses pions avec les fameuses RTX 4000.

Une période faste pour le hardware

Notons qu'AMD souhaite faire une pierre deux coups en programmant aussi pour octobre ses processeurs Ryzen 7000. Pourquoi faire compliqué quand on peut tout lancer le même mois ?

Mais ce n'est pas fini ! Intel prépare aussi sa 13 génération de processeurs pour la même période... Bref, un moment propice pour changer sa configuration si toutefois les stocks sont suffisants pour le nombre d'acheteur conséquent en prévision. Reste à voir aussi si vous allez être plutôt du genre à faire un combo doublette AMD ou plutôt Intel/Nvidia.