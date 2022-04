Ce n'est plus un secret, les premières cartes graphiques AMD sous architecture RDNA 3 doivent (sauf cas de force majeur) arriver d'ici la fin de l'année. Et c'est Lisa Su en personne (PDG de chez AMD) qui a réaffirmé tout ceci en février dernier, faisant un peu office de parole d'Evangile.

Une "fuite" qui apporte des détails.

C'est un utilisateur Twitter portant le nom de Kepler qui a trouvé une intéressante information. Voyez plutôt :

Cette mise à jour du journal des modifications n'apporte pas réellement de nouveaux détails croustillants comme on pourrait s'y attendre. Mais elle permet d'avoir la confirmation que l'architecture RDNA3 est bien prévue pour cette année. De plus, la note mentionne spécifiquement aussi le SoC 21, désignation (plus que probable) du GPU Navi 31.

Une carte AMD sous le sapin ?

Le GPU AMD Navi 31 (nouvelle génération d'AMD) devrait former le cœur du futur produit Radeon RX 7900. Le haut de gamme du constructeur. Pour résumer on devrait donc en toute logique avoir le droit à des RX 7900 d'ici la fin de l'année. C'est du moins ce que l'on espère si les pénuries de composants ne viennent pas gâcher la fête.

Si AMD sort effectivement sa nouvelle génération de GPU cette année, seriez vous prêt à craquer ? Ou souhaitez vous vous tourner vers Intel ou Nvidia ?