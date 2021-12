Il semblerait que des constructeurs partenaires soient en train de mettre en vente des GPU spéciaux pour le minage via le fameux site de vente AliExpress.

Sur AliExpress, on trouve visiblement de tout, notamment des cartes graphiques minière. Et si le le site est connu pour ses produits peu onéreux, il faudra tout de même ici débourser 2179 euros (!) pour vous en procurer une. Selon les informations de la page commerciale, ce GPU AMD BC-160 (BC pour Blockchain Compute) profite de 36 unités de calcul ainsi que 2304 processeurs de flux. Elle embarque également 8 Go de mémoire sur un bus de 2048 bits.

Une carte minière AMD ?

L'information intéressante pour les mineurs c'est qu'elle offre un taux de hashrate de 73MH/s : c'est moins qu'une Nvidia RTX 3080 (97 MH/S) mais plus qu'une Radeon RX 6800 XT avec 64 MH/s. De plus, la consommation n'est "que" de 120 W. Il s'agit d'une carte totalement optimisée pour le minage puisqu'elle ne possède par exemple aucune sortie vidéo. Sa connectique se fait via un PCIe 4.0 x16.

Quelques explications

Pour l'heure, AMD n'a pas communiqué sur ce genre de produit, et il se pourrait donc que cette démarche soit à l'initiative seule des partenaires, qui souhaitent écouler leurs stocks en toute quiétude. Cela pourrait s'expliquer par les composants excédentaires qui servaient auparavant pour équiper les MacBook (GPU Navi 12) et qui tournent désormais avec du M1 Pro et M1 Max.

Evidemment, il s'agit là d'une goutte d'eau face aux récurrents problème de pénurie mais si d'autres constructeurs venaient à suivre ce genre d'initiative, elles pourraient à long terme apporter un vent de fraicheur sur un marché encore bien en difficulté.