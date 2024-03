Tecno Mobile fait une entrée remarquée dans le monde du jeu avec son nouveau dispositif portable de réalité augmentée (AR), le Pocket Go, présenté au MWC 2024. Ce dispositif unique en son genre ne dispose pas d'un écran traditionnel, mais s'appuie sur des lunettes AR équipées de deux micro-affichages OLED de 0,71 pouce. Ces lunettes innovantes sont connectées au contrôleur via un câble USB Type-C standard, permettant une expérience immersive dans les jeux AR. Le tout avec du matériel AMD.

Une console portable mais...AR

Tout d'abord, qu'est-ce que Tecno Mobile ? Il s'agit en fait d'un constructeur assez peu connu en France, mais appartenant au groupe chinois Transsion qui est tout de même le cinquième plus gros vendeur de smartphones à travers le monde. Le constructeur est principalement présent en Asie du Sud-Est et en Afrique, mais n'a pas de distribution en Europe. Partant de ce postulat, sa nouveauté technologique en réalité augmentée a de quoi intriguer.

Le Pocket Go de Tecno Mobile se distingue par son intégration de l'APU AMD Ryzen 7 8840HS, une puce puissante dotée de 8 cœurs Zen 4, 16 threads, et une fréquence pouvant atteindre 5.1 GHz. Le TDP de cette puce peut être configuré entre 20 et 30W, avec 16 MB de cache L3, garantissant une expérience de jeu fluide et réactive. De plus, cet APU intègre la Radeon 780M iGPU basée sur RDNA 3, avec 12 unités de calcul fonctionnant à 2700 MHz, offrant ainsi une performance de jeu assez sympathique.

Côté matériel, comme le rapporte wccftech, le contrôleur, qui héberge le cerveau de l'appareil, est légèrement plus volumineux que la normale pour accueillir l'APU. Il est équipé de boutons standard, de joysticks et de gâchettes, répondant aux attentes habituelles des gamers. Le Pocket Go bénéficie également de 16 GB de mémoire LPDDR5 et d'un SSD PCIe 4.0 de 1 TB, assurant un stockage et une vitesse de chargement optimaux pour les jeux.

Du matériel AMD

La console AR de Tecno Mobile est alimentée par une batterie de 50Wh, permettant aux lunettes AR de créer des projections allant jusqu'à 215 degrés à une distance de 6 mètres, promettant ainsi une expérience de jeu immersive n'importe où. Bien que les détails concernant le prix et la date de lancement du Pocket Go n'aient pas encore été révélés, cet appareil se positionne déjà comme une innovation prometteuse dans le paysage du jeu AR portable. Le lancement du produit devrait avoir lieu d'ici quelques mois comme le rapporte nos confrères de chez lesnumeriques. Mais pour le reste, c'est le silence radio. Il n'y a par exemple aucune tarification connue.

Le YouTubeur Gadget Pilipinas a pu toucher à l'ensemble lors du salon MWC 2024 et c'est assez intriguant :