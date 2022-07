Avec l'arrivée de grosses séries comme Les Anneaux de Pouvoirs la plateforme vidéo d'Amazon va prendre de plus en plus d'envergure. Le moment parfait pour moderniser l'interface.

Si vous êtes abonné à plusieurs plateformes vous avez surement dû faire le constat qu'Amazon Prime Vidéo était un peu hors de son temps. Avec une interface qui ne correspond pas (plus) aux attentes de 2022. Conscient du soucis, Amazon va apporter un coup de bistouri à l'ensemble pour faire rajeunir toute la partie graphique. Mais pas que, puisqu'à l'heure actuelle l'interface est aussi un peu lourde et longue à charger.

18 mois de travail pour rajeunir Amazon Prime Video

Cette mise à jour devrait arriver progressivement dans la semaine du 19 juillet 2022 après plus de 18 mois de développement. Premier changement et non des moindres, Amazon Prime Video va donc proposer une nouvelle page d'accueil avec une grosse inspiration du coté de chez Netflix. Plus de fond bleu mais l'apparition d'un fond noir.

À gauche, un menu va permettre de naviguer dans les divers catégories et de revenir sur l'écran principal à la volée. On y retrouvera les recommandations, les contenus en cours de visionnage, mais aussi la présence de Top 10. La vidéo ci-dessus vous donnera un bon aperçu de tout ceci.

Coté contenu, une coche bleue signifie que l'émission de télévision ou le film que vous souhaitez regarder est inclus dans votre abonnement. En revanche, un sac à provisions en or signifie que vous devez acheter ou louer le contenu pour le voir. De ce coté, ça reste très proche de l'ancienne version.

Par contre la mise à jour va être déployée très progressivement, le service sera d'abord à jour sur les appareils Android et les box TV/Apple TV en priorité. La version web et iOS sera déployée dans les prochains mois sans plus de précisions. Il va donc falloir prendre son mal en patience.