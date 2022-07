Quand un prix augmente c'est toujours une mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Et cette fois cela concerne Amazon Prime et la hausse de l'abonnement. Voilà ce qu'il en est.

Voilà une nouvelle qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Amazon Prime vient d'annoncer une augmentation de son abonnement.

Amazon Prime augmente ses tarifs

Voici le message que reçoivent les abonnés depuis quelques jours :

L'abonnement mensuel augmentera donc de 5,99 euros à 6,99 euros. Un euro symbolique de plus donc. Mais là où cela fait mail c'est du coté de l'abonnement annuel puisque celui-ci augmentera de 49,00 euros à 69,90 euros. Et là, cela fait mal puisqu'il s'agit tout de même de 20 euros de plus pour l'année. Tout ceci aura lieu à partir du 15 septembre 2022.

Les explications

La raison est selon Amazon liée à l'augmentation des couts d'exploitation en France. De manière plus large, ceci découle notamment de la hausse des prix du carburant, de l’énergie ou encore des "frais d’emballage". Bref, un effet domino qui fait que cela se répercute directement sur l'abonnement et les consommateurs.

Le même passif aux USA

Le géant américain Amazon avait annoncé en février augmenter le prix de Prime aux USA. Et force est de constater que cela ne semble pas avoir eu d'impact majeur sur les désabonnements.

« De ce qu’on a pu voir aux Etats-Unis, il n’y a pas eu de phénomène d’opt-out parce qu’on apporte de plus en plus de services via Amazon Prime et que ce service permet malgré tout aux consommateurs de réaliser des économies extrêmement importantes », a indiqué Amazon France à l'AFP.

Que pensez-vous de cette augmentation du prix du service Amazon Prime ?