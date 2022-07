Alienware dévoile donc ses Laptops AMD Advantage, à savoir le m17 R5 doté d'écrans avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 480 Hz... Oui, vous avez bien lu. Evidemment qui dit AMD Advantage dit aussi matériel entièrement AMD.

Alienware m17 R5 : l'ultime ordinateur portable ?

Ce modèle est présente par Alienware comme le PC ultime de son catalogue. En effet, le m17 R5 est issu d'un partenariat avec AMD qui comprend des processeurs AMD Ryzen série 6000, des cartes graphiques AMD Radeon RX série 6000 et les nouvelles technologies AMD Smart. Le modèle se décline en 4 versions, chacune ayant un écran un peu différent.

Comme vous pouvez le voir, il existe 4 fréquences de rafraichissement et 2 résolutions différentes. La plus bluffante étant évidemment la version en 480Hz/1080p. Pour ceux qui préfèrent une résolution plus en adéquation avec notre temps, on retrouve aussi une version en 120H/4K ce qui est déjà énorme pour un PC portable.

L'Alienware m17 R5 offre des vitesses et des temps de réponse extrêmes pour que vous puissiez jouer à vos titres préférés avec un gameplay fluide, vous aurez l'impression que le jeu est devenu une extension de vos sens.

Le Alienware m17 R5 s'équipe de toutes les technologies AMD à savoir:

AMD SmartShift Ma x : le transfert de puissance dynamique entre un GPU Radeon et un APU améliore les performances pour les jeux, le rendu et la création de contenu.

x : le transfert de puissance dynamique entre un GPU Radeon et un APU améliore les performances pour les jeux, le rendu et la création de contenu. AMD SmartAccess Graphics : Améliorez les fréquences d'images, réduisant la latence et économisant la batterie

: Améliorez les fréquences d'images, réduisant la latence et économisant la batterie AMD Smart Access Memory : Le processeur Ryzen exploite tout le potentiel de la mémoire de la carte graphique Radeon.

: Le processeur Ryzen exploite tout le potentiel de la mémoire de la carte graphique Radeon. AMD FreeSync Premium : Améliore la fluidité et supprime les artefacts visuels..

Notons que pour refroidir tout cela, le m17 R5 est également équipé avec la technologie de refroidissement Alienware Cryo-tech avec une chambre à vapeur pour maintenir des performances élevées.

L'Alienware m17 R5 est disponible dès maintenant à partir de 1997 euros.