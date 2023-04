Adobe Firefly for Video : Une révolution dans le montage vidéo grâce à l'IA

Cette annonce intervient moins d'un mois après le lancement de sa nouvelle suite d'outils d'édition Firefly, qui utilise l'IA générative. Les améliorations proposées devraient être disponibles dans la version bêta de Firefly dans les semaines ou les mois à venir.

Adobe annonce des améliorations IA pour Firefly

Firefly est une suite de modèles d’IA générative qui peuvent créer et transformer de l’audio, de la vidéo, des illustrations et des modèles 3D via de simples invites textuelles, de la même manière que DALL-E et ChatGPT.

Ses fonctionnalités sont d'ores et déjà disponibles dans Premiere Pro, Illustrator, After Effects et Photoshop, bien qu’elles ne soient accessibles que via le programme de bêta fermée. Elles permettront d'ajouter de la musique et des effets sonores avancés, des améliorations de texte telles que des couleurs, des polices, des graphiques, des logos et bien plus encore. Elle inclura également des assistants créatifs et des co-pilotes, ainsi qu'une analyse IA du scénario pour fournir des story-boards et suggérer des plans B-roll.

Adobe a précédemment lancé l'IA Firefly pour la génération de texte à partir d'images, avec une attention particulière portée sur le développement éthique centré sur les ressources dont dispose l'entreprise dans sa bibliothèque. Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités d'IA générative pour la vidéo, l'audio et autres seront introduites prochainement.

« À partir de cette année, nous commencerons à introduire de nouvelles fonctionnalités d’IA générative pour la vidéo, l’audio, l’animation et la conception de graphiques animés », explique Adobe.

La fonctionnalité Firefly for Video fera l'objet d'une phase de test bêta au cours de laquelle les utilisateurs pourront faire part de leurs commentaires sur le canal Discord de l'entreprise. Cette innovation s'inscrit dans une tendance croissante d'utilisation de l'IA pour améliorer l'efficacité et la productivité dans les domaines créatifs, mais soulève également des préoccupations éthiques quant à l'automatisation du travail humain et à l'impact sur l'emploi.

Quel impact aura Firefly for Video ?

Firefly for Video, la nouvelle fonctionnalité d'IA générative d'Adobe pour l'édition vidéo et audio, vise à accélérer la production d'un contenu qui serait axé sur la satisfaction des besoins des entreprises ou des responsabilités. Une approche qui pourrait avoir un impact significatif sur les monteurs vidéo.

L'utilisation de l'IA générative pourrait par ailleurs impacter la qualité du contenu vidéo produit. La technologie permettra aux monteurs de modifier l'ambiance générale ou le climat de la vidéo grâce à la génération de texte améliorant le clip. Firefly for Video pourrait aider les monteurs à améliorer la qualité de leur travail tout en réduisant le temps et les efforts nécessaires pour produire des vidéos de qualité professionnelle.

Cependant, il est important de noter que l'IA générative ne remplacera pas les compétences et la créativité des monteurs vidéo. Elle ne leur servira que d'appuis afin de créer un contenu vidéo pouvant répondre au mieux aux attentes de leur public.