Une bonne assise pour jouer est essentielle pour votre santé mais aussi primordial pour rester concentré dans le feu de l'action. Ainsi Razer pense à vous et vient de sortir le Iskur, un siège ergonomique pour les joueurs, par des joueurs, aux dimensions idéales et supportant jusqu'à un poids de 136 Kgs ! Bonne nouvelle : le produit est d'ores et déjà disponible à la vente !

Jouer c'est bien, mais jouer avec le dos en bonne santé et de manière confortable c'est encore mieux. C'est ainsi qu'est née l'idée du siège Iskur qui permet d'avoir la posture idéale afin de ménager votre dos et pour pouvoir rester concentré en pleine action de vos jeux favoris. Avec son design spécialement étudié et une ergonomie parfaite, le Iskur marque la différence par rapport aux autres sièges gaming plus traditionnels. L'idée est simple : prendre soin de votre dos tout en proposant quelque chose d'extrêmement confortable qui vous fera oublier que vous êtes dans un siège.

Iskur Green © Razer

Un siège qui prend soin de vous

Ainsi, contrairement à de nombreux sièges munis de coussins lombaires qui ne tiennent pas en place ou impossibles à régler à sa guise, le Iskur fait le choix du support lombaire intégré entièrement réglable. Ce support est bien plus qu'un simple coussin, puisqu'il apporte un soutien complet du bas du dos grâce à une courbe lombaire entièrement ajustable pour vous permettre d'avoir une posture idéale et un confort tout à faire surprenant. L'objectif est de pouvoir s'adapter à la plupart des morphologies. Les ostéopathes et les kinés vous le diront, une bonne assise est primordiale quand on est devant un bureau et il vaut mieux prendre soin de son dos dès le plus jeune âge pour éviter l'apparition de douleurs au fil du temps.

Robustesse

Résistant et de grande qualité de conception, il convient aux joueurs mesurant entre 1m70 et 1m90 avec un poids recommandé allant jusqu'à 136 Kgs. Avec ses empattements renforcés en acier, le Iskur n'est pas du genre à vous laisser tomber et Razer a fait le choix de la longévité. Avec son châssis solide, vous êtes sûr de faire le bon choix !

Iskur Green © Razer

Ergonomique mais aussi ultra confortable

Toujours dans l'ergonomie, le Razer Iskur est équipé d'une mousse à mémoire de forme au niveau du coussin de tête. Avec une mousse dense et malléable, celui-ci épouse la forme de votre crâne pour une détente totale. Aussi utile dans un jeu que devant un bon film ou une bonne série pour vous concentrer uniquement sur ce qui se passe à l'écran. Car si l'ergonomie c'est essentiel, le confort est aussi particulièrement important pour le bien-être des joueurs.

Le longévité se retrouve aussi via le cuir synthétique qui est utilisé sur le Iskur qui au delà d'être simplement très esthétique et agréable au toucher, est aussi d'une résistance hors norme à l'usure vous permettant d'en profiter sans souci de nombreuses années. Un aspect neuf plus longtemps, c'est aussi la promesse de ce siège.

Iskur Green © Razer

S'adapte à vos envies

Et comme chez Razer on ne fait pas les choses à moitié, le siège se dote aussi d'accoudoirs 4D avec un positionnement entièrement personnalisable et un ajustement aussi bien vers le haut que vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite, tout en pivotant vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Une fois à votre bureau, vous pourrez ainsi placer vos coudes comme bon vous semble puisque le Iskur s'adapte à tout. Jouer, manger, regarder un film, le maître-mot est "adaptativité", mais toujours dans le confort.

Enfin pour vous rassurer, sachez que le siège profite d'une garantie de 3 ans, qui vous permet de craquer en ayant l'esprit totalement libre sur le futur. D'autant que Razer prend en compte le moindre de vos soucis techniques.

Le siège Razer Iskur est d'ores et déjà disponible au prix de 549,99 euros!

EN BREF :