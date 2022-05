Très clairement il s'agit du produit le plus spectaculaire et impressionnant de la conférence ACER. Le constructeur a pour l'occasion revisité son modèle classique Helios 300 mais dans une édition qui est baptisée SpatialLabs. C'est à dire en l'occurrence avec un écran pouvant vous faire profiter de 3D Stéréoscopique.

ACER montre les muscles

Cet ACER Helios 300 SpatialLabs combine donc une technologie de suivi du regard, un écran 3D stéréoscopique et des technologies de rendu coté logiciel. C'est sans compter une application made in Acer au nom de SpatialLabs TrueGame permettant de convertir en 3D une cinquantaine de jeux au lancement. Avec la promesse d'en avoir d'autres par la suite. L'un des premiers jeux est d'ailleurs bien connu puisqu'il s'agit tout simplement de Forza Horizon 5.

Une puissante machine

En terme de design il en résulte un écran un peu plus épais que la moyenne et donc forcément cela se retrouve aussi sur l'épaisseur du laptop qui est bien moins fin qu'un ACER Helios 300 classique. Pour le reste, la technologie 3D tourne grâce à un Ultra HD de 15,6 pouces. Avec dans le châssis, un processeur Intel Core i9 de 12e génération et 32 Go de RAM DDR5 ainsi qu'une NVIDIA GeForce RTX 3080.

Nous avons pu voir cette technologie 3D tourner sur une vidéo de présentation et il s'avère que c'est effectivement assez bluffant. Reste à voir à l'usage dans un jeu vidéo mais on imagine bien ce type de rendu 3D sur un jeu d'horreur par exemple.

Le ACER Predator Helios 300 SpatialLabs Edition sera disponible au mois de septembre à partir de 3299 euros (tout de même). On a évidemment hâte de pouvoir vous en faire un test une fois l'appareil disponible pour la presse.