AOC s'est imposé depuis un moment comme un acteur majeur sur la scène des moniteurs de jeu. La marque nous a d'ailleurs récemment sorti une nouveauté de poids, son AGON AG276UZD, un écran spécialement conçu pour les joueurs en quête de réactivité mais aussi et peut-être même surtout, de fidélité visuelle, le tout à un prix moyen. Un défi de taille, qu'il remporte pourtant haut la main.

Le nouvel écran d'AOC est avant tout destiné aux joueurs qui ne veulent aucune concession sur les performances et le visuel. Un confort de jeu et d'utilisation que propose l'AG276UZD pour le prix de 729,99€. C'est une somme, mais on se rendra vite compte que l'on est dans une tranche de prix tout à fait raisonnable lorsque l'on commence à faire le tour de toutes ses fonctionnalités et surtout de la qualité de tout ce qu'il embarque.

Un écran simple et efficace, mais cache bien son jeu

Au déballage, les fans de la marque seront en terrain conquis. L'AG276UZD fait dans la simplicité et reprend peu ou prou le même design que ses grands frères. Il repose sur un solide socle à la forme géométrique écrasée et qui ne prend pas énormément de place sur le bureau, le tout fermement tenu par un bras couvert de plastique argenté. À l'arrière, on retrouve un peu de RGB sur la partie en relief de l'écran, mais c'est à peu de chose près tout. Les matériaux se montrent plutôt solides bien que globalement un peu cheap. C'est peut-être là la seule concession majeure d'ailleurs puisque, pour le reste, c'est un quasi sans-faute.

À l'arrière, l'écran embarque un hub avec deux sorties HDMI 2.1, parfait pour les PC ou les dernières consoles de salon, ainsi qu'un DisplayPort 2.1. Il possède également une sortie casque 3,5 mm, une sortie USB-C 3.1, 2 USB-A et un USB-B. En somme, tout ce qu'il faut pour brancher l'essentiel de votre matériel sans encombre. L'écran embarque également une sortie casque 3,5 mm, et des enceintes intégrées qui, comme la plupart du temps, relèvent presque du gadget tant la qualité audio n'est pas optimale. Mais en dépannage, c'est un plus non négligeable que la plupart des écrans oublient.

L'AG276ZD envoie du lourd en termes de qualité d'image

Mais c'est lorsque l'on s'intéresse à ce qu'il a réellement dans le ventre que l'AG276UZD impressionne. Sa dalle OLED 4K (3840 x 2160) 27 pouces offre un espace confortable, mais surtout extrêmement qualitatif. OLED oblige, les noirs sont d'une profondeur abyssale et infinie, ce qui offre des contrastes saisissants et permet aux couleurs de s'étendre sur tout leur spectre (sRGB 100 %, DCI-P3 99 %). Que ce soit sur console ou sur PC, on peut ainsi profiter pleinement de ses jeux dans d'excellentes conditions, il y a même un vrai gain de qualité comparé aux dalles classiques, sans avoir besoin d'amélioration graphique logicielle. Petit bémol cependant concernant le HDR certifié HDR 400, un poil faiblard et qui m'a posé problème lors de mes tests. Il m'aura fallu trouver les bons calibrages précis pour lui permettre de briller et la teinte rouge paraît globalement assez fade, plus que les autres en tout cas. De quoi gâcher l'expérience ? Absolument pas. Tous vos jeux seront sublimés avec l'AG276UZD sans trop d'efforts.

Une photo de l'écran en marche avec ses paramètre par défaut.

Une fluidité et une réactivité au poil pour les gros joueurs

L'aspect visuel n'est pas le seul atout de cet écran qui est également extrêmement réactif avec un temps de réponse de 0,03 ms, autant dire que c'est de l'instantané imperceptible à l'œil nu. Il pourra également monter jusqu'à 240 Hz pour un nombre d'images par seconde assez hallucinant, idéal pour les joueurs de FPS. Notez toutefois qu'un tel taux de rafraîchissement est très gourmand et demandera de grosses configs pour en profiter en 2160p ou en 1440p. Quoi qu'il en soit, l'AG276UZD a tout ce qu'il faut pour vous permettre de jouer avec de superbes graphismes et une fluidité extrême, le tout sans chauffe. C'est un point sur lequel on ne l'attendait pas vraiment et pourtant, l'écran ne dégage pas tant de chaleur que ça comparé à d'autres modèles du même acabit, ou même moins performants. C'est donc un très bon point, qui protège même davantage la dalle OLED, que l'on sait sensible aux brûlures.

Des protections contre les brûlures qu'on apprécie

C'est la hantise de tous les joueurs, le burn-in, le fait de voir son écran marqué à vie par des brûlures d'écran qui laissent des images fantômes, notamment d'interface statique. Heureusement, les technologies actuelles offrent bien plus de sécurité et de confort et l'AG276UZD en est bourré. Il embarque avec lui une solution logicielle qui donne l'alerte lors des sessions trop prolongées et propose même des rafraîchissements de pixels réguliers et automatiques. C'est personnalisable mais pour la bonne santé de votre PC, je vous déconseille d'y toucher.

On vous recommande chaudement l'AG276UZD si vous voulez du OLED de qualité et une fluidité maximale

À plus d'un titre, l'AG276UZD est un excellent écran qui marie qualité visuelle de haute volée et fluidité de tous les instants. Sa dalle offre une qualité d'image impeccable avec des noirs profonds et des couleurs sublimes, même si le HDR demande un peu de calibrage. Avec un taux de rafraîchissement max de 240 Hz, il assure une fluidité assez exceptionnelle. On n'a pas grand-chose à reprocher à cet AG276UZD, si ce n'est peut-être ses matériaux un peu cheap en apparence et ses enceintes intégrées qui font surtout office de gadget.

✅On aime

La qualité de l'image est exceptionnelle

Le OLED avec ses noirs intenses et ses couleurs

Sa fluidité

Les protections anti brûlure

Peu de chauffe

❌On aime moins

Son HDR un peu léger

Ses plastiques un peu cheap