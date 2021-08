Super Animal Royale en vidéo, un battle royale étonnant ?

Et un nouveau battle royale, un ! Après les Fortnite et cie, voici donc directement chez vous un certain Super Animal Royale, qui comme son nom l'indique judicieusement, aura quelques familiers en son sein, histoire de dédramatiser tout cela.

Modus Games et Pixile Studios ont en effet annoncé dans le cadre du Future Games Show que le jeu Super Animal Royale avait terminé son accès anticipé sur Steam et Xbox pour être désormais disponible sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Il sera également bientôt disponible sur Google Stadia.

Saison 1 lancée

En plus de cette annonce, l'éditeur en a profité pour lancer la Saison 1 du battle royale, qui "apporte une multitude de nouveaux et notamment se lancer dans la bataille en incarnant la toute nouvelle espèce ajoutée au jeu : les Super Grenouilles !" Je ne sais pas vraiment ce que ça donner au final, mais l'essentiel est de s'amuser n'est-ce pas ?...