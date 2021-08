Overwatch : McCree, c'est fini ! Changement de nom prévu pour le pistolero du FPS de Blizzard

Les répercussions de l'affaire Activision Blizzard se ressentent à tous les niveaux, y compris au sein des jeux développés par le groupe. Les références à des personnes pouvant avoir eu des comportements répréhensibles sont gommées.

À voir aussi : Affaire Activision Blizzard : Poursuivi pour destruction de documents, le groupe s'explique

Le personnage d'Overwatch McCree va être renommé. L'équipe de développement l'a annoncé sur les réseaux sociaux dans un long message d'explications de cette décision qui intervient alors qu'Activision Blizzard est dans le viseur de la justice californienne pour des affaires de management toxique et de harcèlement.

A message from the Overwatch team. pic.twitter.com/2W3AV7Pv6X - Overwatch (@PlayOverwatch) August 26, 2021

Nous avons bâti l'univers Overwatch autour de l'idée que l'inclusion, l'équité et l'espoir sont les éléments constitutifs d'un avenir meilleur. Ils sont au coeur du jeu et de l'équipe Overwatch.



Alors que nous continuons de discuter de la meilleure façon de vivre nos valeurs et de démontrer notre engagement à créer un monde de jeu qui les reflète, nous pensons qu'il est nécessaire de changer le nom du héros actuellement connu sous le nom de McCree en quelque chose qui représente mieux ce qu'Overwatch signifie.



Nous comprenons que toute modification apportée à un héros si apprécié et au coeur de la fiction du jeu prendra du temps à mettre en oeuvre correctement et partagera des mises à jour au fur et à mesure de l'avancement du travail. À court terme, nous avions prévu de lancer un arc narratif en septembre soutenu par une nouvelle histoire et un nouveau contenu de jeu, dont McCree était un élément clé. Puisque nous voulons intégrer ce changement dans cet arc narratif, nous retarderons le nouvel arc jusqu'à la fin de cette année et lancerons à la place une nouvelle carte FFA en septembre. À l'avenir, les personnages du jeu ne seront plus nommés d'après de vrais employés, et nous serons plus prudents et perspicaces en ajoutant des références du monde réel dans le futur contenu d'Overwatch.



Cela contribuera à renforcer le fait que nous construisons un univers fictif qui est indéniablement différent du monde réel et illustre mieux que la création d'Overwatch est vraiment un travail d'équipe. Le travail sur ces mises à jour est en cours et elles font partie de notre engagement continu à une réflexion honnête et à apporter tous les changements nécessaires pour construire un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre. Nous savons que les actions sont plus éloquentes que les mots, et nous espérons vous montrer notre engagement à faire d'Overwatch une meilleure expérience de jeu et à continuer à faire de notre équipe la meilleure possible.

La raison pour laquelle le nom de ce champion d'Overwatch pose problème, c'est qu'il fait directement référence à un employé de Blizzard, Jesse McCree, ex-lead designer de Diablo IV. Aperçu sur la tristement célèbre photo de la Cosby Suite (chambre d'hôtel appartenant à Alex Afrasiabi, directeur créatif de World of Warcraft visé par la plainte pour harcèlement) datant de la BlizzCon 2013, il a récemment quitté le studio, comme J. Allen Brack, qui en était le président. Des joueurs et streamers ont fini par ne plus vouloir appeler le cow-boy du futur par son nom et des pétitions ont même été lancées.

Blizzard n'a pas donné le nouveau patronyme, dont l'arrivée va sûrement nécessiter un travail en profondeur dans les fichiers du jeu et au niveau des enregistrements. Suggestion, simplement changer de prénom pour Jean-Pierre. Je vous laisse y réfléchir.