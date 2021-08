Lemmings : Un documentaire reviendra sur le jeu phénomène de DMA Design (Rockstar North)

En 1991, les joueurs découvraient l'existence d'un animal très con par le biais d'une anthropomorphisation devenue légendaire. Le lemming et ses congénères allaient en très peu de temps connaître un succès incroyable. Et il était temps d'en parler, calmement.

Vous pensiez que les Worms de Team 17 ont été les premiers à nous faire craquer à coups d'interjections digitalisées suraiguës ? Eh bien pas du tout. Trois avant les vers de terre va-t-en-guerre, il y a eu les Lemmings, drôles de bestioles longilignes à la crinière verte et à la démarche nonchalante, dont les cris parfois déchirants ont raisonné dans les chambres de nombreux gamers. Jeu de réflexion adulé en son temps, devenu un classique instantanément, Lemmings sera au coeur d'un documentaire revenant sur sa carrière : Lemmings 30th : Can You Dig It ?, prévu pour cette année.

Celui-ci est produit par Exient, qui détient désormais les droits de cette licence née chez DMA Design, studio hyper talentueux à l'origine de Shadow of the Beast et qui deviendra Rockstar North - oui, les créateurs de GTA. Et pour retracer l'aventure du puzzle game dans lequel il faut mener des bestioles stupides sur le bon chemin en leur évitant la mort qu'ils semblent appeler de leurs voeux, les petits plats ont été mis dans les grands.

Dans cette série documentaire, nous sommes ravis de travailler avec Adrian Powell (artiste de couverture original de Lemmings), Chris Scullion (journaliste), Chris van der Kuyl (développeur et ancien du Kingsway Club), Eli Mouawad (streamer), Enrique Hervas (Lead Designer chez Exient), Gary Penn (ex-DMA et journaliste), Gary Timmons (ex-DMA), Gary Whitta (scénariste et journaliste), Ian Hetherington (ex-Psygnosis), Jake Montanarini (Norwich University), James Roadley-Battin (Directeur artistique chez Exient), Kish Hirani (BAME In Games, ex-PlayStation), Larry Bundy Jr (présentateur TV, YouTuber), Nia Wearn (Staffordshire University), Nick Gorse (Coventry University), Paul Farley (ex-DMA) , Peter Molyneux (légende de l'industrie du jeu), Robin Gray (Gayming Magazine), Russell Kay (ex-DMA), Ryan Locke (Abertay University), Silvio Micalef (Lead Artist chez Exient), Tim Wright (ex-DMA), Trista Bytes (superfan, YouTuber) et plus encore.

Pas mal d'invités prestigieux., tout de même, pour discuter des origines et de l'attrait exercé par un concept simple mais diablement efficace, pour reprendre un poncif. Profitons-en pour rappeler que, non, les lemmings, les vrais, ne se suicident pas massivement pour lutter contre la surpopulation. Si vous en croisez un, aucune crainte. Contentez-vous de lui offrir une bière.