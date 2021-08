Gamescom 2021 : Amazon Games annonce une Bêta ouverte pour New World

Croyez-le ou non, mais Amazon Games vient d'annoncer qu'une bêta ouverte était lancée pour son MMO New World. Et le monde entier se réjouit, évidemment.

Amazon Games annonce qu'une bêta ouverte pour New World aura lieu du 9 au 12 septembre. Cela permettra à tous les joueurs d'explorer la mystérieuse île d'Aeternum avant le lancement du jeu prévu pour le 28 septembre.

Amazon Games a également diffusé une nouvelle bande-annonce durant l'Opening Night Live de la Gamescom, que vous pouvez voir ci-dessus, et qui met en avant la beauté mentale et la diversité des paysages que les joueurs découvriront sur Aeternum, ainsi que les "batailles épiques et les adversaires redoutables qu'ils rencontreront."

Enfin sachez SVP que New World peut dès à présent être précommandé sur Amazon.com et sur Steam si vous désirez ardemment vous lancer.