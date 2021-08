Un jeu japonais complètement zinzin arrive bientôt sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One

Si les jeux vidéo japonais séduisent les joueurs occidentaux depuis plusieurs décennies, c'est pour la qualité de leurs mécaniques de gameplay, la beauté de leurs univers ou encore la magie de leurs bandes-originales. Mais, on ne va pas se mentir, c'est aussi pour le côté totalement WTF de certaines productions que les jeux nippons peuvent plaire. Et le titre dont il est question aujourd'hui a de quoi intriguer les fans de bizarreries décomplexées.

PLAYISM et Gibier Games (ça ne s'invente pas) viennent d'annoncer que le complètement barré DEEEER Simulator sortira officiellement sur les PS4, Xbox One, Switch et PC (via Steam) du monde entier le 25 novembre prochain. Bien évidemment, le jeu sera également compatible avec les PS5 et Xbox Series X|S.

En lisant cette nouvelle, certains joueurs PC se diront peut-être "quoi ? Mais on y joue depuis l'année dernière à DEEEER Simulator !" Et ils n'auront pas totalement tort. En effet, DEEEER Simulator est bien disponible sur Steam depuis janvier 2020. Il s'agissait alors cependant d'un version du jeu en accès anticipé.

À ceux qui n'ont pas été exposés à la version PC de DEEEER Simulator, il convient de rappeler que le jeu est décrit par ses créateurs comme étant un "jeu de destruction de ville paisible." D'après eux, le joueur a la possibilité de se mouvoir de manière paisible dans la ville ou alors de détruire absolument tout ce qui l'entoure.

Du n'importe quoi animalier

Et comme le montre la bande-annonce du jeu disponible ci-dessus, les situations ou encore pouvoirs dont dispose le joueur sont absolument ubuesques. Après tout, comment décrire autrement un robot géant composé de véhicules de police, d'un shiba inu, de moutons et d'ours polaire ? Il faut le voir pour le croire.

Esthétiquement, DEEEER Simulator s'inspire des premiers jeux en 3D à grand succès comme Virtua Fighter et Virtua Racing. Et cela contribue à donner un certain charme au jeu. Reste à voir si le titre de PLAYISM apporte quelque chose au genre déjà très fourni des simulateurs grotesques ou s'il s'essouffle rapidement passé la surprise initiale.

Au Japon, DEEEER Simulator aura droit à une version boîte sur PS4 et Switch. À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas encore si les joueurs européens pourront eux aussi se procurer une version physique de ce véritable ovni vidéoludique.

Que vous inspire DEEEER Simulator ? Aimez-vous ce genre de curiosité japonaise ? Comptez-vous y jouer ? Attendez-vous la confirmation de la sortie d'une version boîte en Europe ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.