Gamescom 2021 : Un nouveau jeu de football annoncé, UFL fera-t-il trembler FIFA et eFootball ?

Geoff Keighley l'avait teasé quelques heures avant le début de la cérémonie d'ouverture de cette Gamescom 2021, laissant planer des doutes légitimes. Un nouveau jeu de foot... Du soccer ? Un véritable concurrent à FIFA et eFootball ? Absolument.

À voir aussi : Hypermotion, Mbappé, inertie : Nos impressions (toutes fraîches) sur FIFA 22

Surprise : il faudra prochainement compter sur un quatrième concurrent sur le terrain du football vidéoludique 11 vs 11. Outre les productions d'EA Sports, Konami et le GOALS d'Andreas Thorstensson annoncé il y a quelques semaines, on pourra, un jour jouer à UFL.

Voici un nouveau challenger

Derrière cette proposition free-to-play et online développée sous Unreal Engine, attendue sur PC et consoles, on trouve le studio Strikerz Inc., une structure créée en 2016 ayant des bureaux un peu partout en Europe. Des développeurs qui se présentent comme des fans et souhaitent un jeu de football dans lequel seul le skill compte.

En utilisant des services et une technologie de pointe, nous créons un jeu très avancé techniquement. Nous prenons nos utilisateurs, leur expérience et leurs rêves au sérieux, alors nous les soutenons. Pas de conneries d'entreprise, le jeu est fait par des fans, et nous voulons qu'il relève le niveau et qu'il soit à la hauteur des attentes.

Pas de date pour le moment. Pas d'infos supplémentaires non plus. Gageons que tout cela arrivera bien assez tôt et nous aidera à voir plus clair sur les intentions et la qualité réelle d'UFL.