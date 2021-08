Gamescom 2021 : The Outlast Trials revient avec du gameplay 100% malsain

L'Opening Night Live, ce n'était pas que le partage et la bonne humeur. L'horreur s'est aussi invitée à l'événement présenté par Geoff Keighley. Et pas avec n'importe quelle série. Outlast nous a annoncé son retour en multijoueur fin 2019 et nous a cette fois montré à quoi cela va ressembler.

Désormais prévu pour 2022 sur PC (seule plateforme annoncée pour le moment), The Outlast Trials vous ramènera à l'époque de la Guerre Froide. Mais pas pour un affrontement entre des forces russes et américaines. Vous incarnerez ici un cobaye d'expériences emprisonné dans un bâtiment secret détenu par Murkoff Corporation, la compagnie qui a ouvert le Mount Massive Asylum...

Votre mission, et vous n'aurez pas d'autre choix que de l'accepter, sera de trouver un moyen de survivre aux épreuves qui vous seront imposées et vous feront du mal physically et mentally. Des personnages iconiques de la série se chargeront de vous torturer de toutes les façons possibles. Et bonne nouvelle, si l'ambiance bien dégueulasse de cette vidéo vous plaît : vous ne souffrirez et sursauterez pas forcément seul, puisque s'il est bien annoncée comme jouable en solo, The Outlast Trials pourra se vivre en coopération. Miam.