Twitch : Dr Disrespect connaît la raison de son bannissement et parle d'aller en justice

Voilà plus d'un an que Twitch a décidé de fermer la porte à l'un de ses streamers les plus populaires. Le banni avait répété ne pas connaître les raisons de son éviction, largement commentée, encore récemment. Aujourd'hui, les choses ont changé.

Deux semaines après avoir annoncé vouloir créer le jeu vidéo de ses rêves, et embaucher pour mener le projet à bien, Guy "Dr Disrespect" Beahm a une autre nouvelle à partager. C'est évidemment en vidéo qu'il a tenu à s'exprimer sur son bannissement à vie de Twitch, et le fait qu'il allait attaquer la plateforme de streaming. Et ce avec d'autant plus d'assurance qu'il sait désormais pourquoi il a été éjecté du jour au lendemain, ce qui d'après lui n'était pas le cas l'an dernier.

Beaucoup de gens demandent si je connais la raison. Je connais la raison maintenant. Je la connais depuis des mois. Je vais juste dire ceci tout de suite : il y a une raison pour laquelle nous les poursuivons en ***** de justice. Je ne sais pas comment le dire autrement...

Il ne ressent donc pas encore le besoin de parler des causes. Mais pour les conséquences, il se montre autrement plus loquace.

Quelle est la première chose que vous voyez lorsque vous tapez mon nom sur Google ? Vous voyez une Lamborghini, je comprends, mais vous voyez aussi « Dr Disrespect banni de Twitch », sans raison. Vous pensez qu'une grande entreprise comme Nike va vouloir travailler avec ce point d'interrogation ? Ou un Disney ? Ca craint, ça ***** de craint. Je ne sais pas comment le dire autrement, ça nous a affecté de tellement de manières différentes.

C'est surtout sur les aspects image de marque et pécuniaires que le bât blesse, comme il aime à le marteler. Sa carrière en a pris un coup

Je gagne probablement un quart, un quart de ce que je faisais sur Twitch. Un an plus tard, après avoir été banni de la plateforme, eh bien, beaucoup de gens pensent que j'ai bien rebondi. Écoutez, nous avons certainement essayé de maximiser au mieux ce avec quoi nous devons travailler. Mais le bannissement de Twitch, cela nous a vraiment affecté, pas seulement d'un point de vue financier mais aussi d'un point de vue réseau, par rapport aux relations que nous avons construites au cours des cinq dernières années, avec Activision, EA, tout le monde, tous les grands sponsors des partenariats qui auraient pu se demander pourquoi.

S'il est certain qu'il aura toujours l'appui de ses fans, ses "champions" comme il les appelle, rien n'indique que Dr Disrespect traînera bien la filiale d'Amazon. Ou que cette vidéo n'a pas simplement pour but d'entraîner un soutien toujours plus fort. Et rémunérateur.