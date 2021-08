Gamescom 2021 : eFootball dégaine trailer de gameplay et infos

Le successeur des Pro Evolution Soccer avait été officialisé en juillet, promettant de nouvelles informations capitales pour ce mois d'août. Quel meilleur moment, alors que les rumeurs mercato les plus folles sont sur toutes les lèvres, que la Gamescom pour retrouver le jeu de Konami ?

Il fallait bien cela pour les amateurs de ballon rond après la surprise UFL durant l'Opening Night Live. eFootball se montre donc à tous les joueurs en attente d'une simulation de qualité et curieux de bien connaître les intentions de Konami avec un free-to-play amené à évoluer dans le temps.

Un peu plus de 6 minutes de vidéo de gameplay aident à se faire une petite idée des changements apportés pour ce successeur de Pro Evolution Soccer soutenu par Lionel Messi Andres Iniesta et Gerard Piqué.

De son côté, le producteur Seitaro Kimura se veut très, très rassurant :

Avec autant de changements cette année, il est important que les joueurs comprennent en premier lieu la sensation de notre gameplay sur le terrain : hautement réaliste et basé sur notre passion du football. L'expérience acquise au cours des décennies passées à développer les titres PES et Winning Eleven a été mise au service d'eFootball, dans le but d'atteindre un public massif et mondial de fans de football. C'est le début d'une aventure inédite et nous avons de grands projets pour l'avenir.

Pour ce qui est du contenu, des odeurs, des sensations, les promesses sont nombreuses. D'abord un dosage précis des frappes et de la vitesse de dribble (avec le retour haptique, plus tard, sous forme de mise à jour, pour la DualSense de la PS5). Puis plus de liberté dans le contrôle des défenseurs et les tacles, des batailles physiques plus authentiques, des coups de pieds tranchants "spéciaux" plus difficiles à maîtriser mais mortels, des duels améliorés grâce au Motion Matching et rendus plus dramatiques par un zoom de la caméra, une IA encore améliorée et des animations généralement mieux retranscrites. Sans oublier qu'il ne devrait pas y avoir de temps mort grâce au Seamless Restart.

Maintenant, il ne manque plus qu'une chose : l'essayer. eFootball arrive cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les versions iOS et Android seront disponibles plus tard.