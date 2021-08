Final Fantasy Pixel Remaster : Final Fantasy IV daté

La restauration des six premiers épisodes de la saga RPG légendaire de Squaresoft suit son cours. Après le trio NES en une seule fournée, Square Enix a décidé que les épisodes 16 bits arriveraient l'un après l'autre, à commencer, fort logiquement, par les aventures du chevalier Cecil.

Final Fantasy IV version Pixel Remaster sera disponible sur Steam, iOS et Android le 8 septembre prochain. La quatrième volet, premier à paraître sur Super Famicom/Nintendo, profitera comme ses petits camarades de graphismes Pixel Art entièrement retravaillés par la graphiste Kazuko Shibuya et de musiques réarrangées sous la supervision de Nobuo Uematsu. Des améliorations d'interface et des options rendant la progression plus confortable sont également prévues. Et vous pouvez jeter un oeil sur les captures d'écran dans notre galerie ci-dessous.

Dans FINAL FANTASY IV, le royaume de Baron déploie les Ailes Rouges, sa flotte d'aéronefs d'élite, pour attaquer les pays voisins. Bouleversé par sa mission, Cécil, chevalier noir et capitaine des Ailes Rouges, décide de lutter contre la tyrannie de Baron aux côtés de son ami fidèle et de celle qu'il aime. Sa quête des cristaux entraînera Cécil à travers le continent, sous terre, au royaume des éons et même sur la lune. En chemin, les joueuses et les joueurs feront équipe avec Kaïn le chevalier dragon, Rosa la mage blanc, Rydia l'invocatrice et bien d'autres talentueux alliés. FINAL FANTASY IV a posé les jalons du genre du RPG grâce à ses personnages hétéroclites, son intrigue complexe et son système d'Active Time Battle (ATB - combat en temps réel) avec lequel le temps s'écoule même durant les combats, donnant ainsi aux joueuses et aux joueurs une sensation d'urgence haletante.

Sur Steam, la précommande donne droit à trois morceaux retravaillés (The Red Wings, Main Theme et Battle 2). Le bundle des six jeux est actuellement à 74,82 euros au lieu de 95,94 euros. Seul, Final Fantasy IV coûte 17,99 euros - 14,39 euros jusqu'au 23 septembre. Ce sera le même tarif pour Final Fantasy V et Final Fantasy VI, attendus pour 2021.