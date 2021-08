Gamescom 2021 : The Gunk, par les créateurs de SteamWorld, ce sera en décembre

Dévoilé en juillet 2020, le nouveau projet d'Image & Form avait besoin de beaucoup de temps pour s'épanouir. Les développeurs ont enfin partagé un nouveau trailer alléchant durant le Xbox Stream.

Et il a très fière allure, The Gunk, prévu sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC pour le mois de décembre prochain. Ce jeu d'action-aventure à la troisième personne qui sera disponible sur le Game Pass le jour de sa sortie a toujours l'air d'une expérience d'exploration assez unique, avec des biomes somme toute très variés. Et surtout le "gunk", une étrange matière "hypnotisante" expliquent les programmeurs. Développé sous Unreal Engine 4, il s'affichera à 30 images par secondes sur Xbox One et 4K/60 fps sur PC haut de game et Xbox Series X|S.

Rappelons le pitch avant de rendre l'antenne et de vous laisser vous délecter de cette nouvelle bande-annonce en boucle :

Vous incarnez Rani, la moitié d'un duo qui mine la galaxie pour trouver n'importe quelle ressource digne d'être revendue. Lorsqu'elle atterrit avec sa partenaire Beck sur une planète apparemment désertique, elle tombe sur le gunk, une substance inconnue, qui doit forcément valoir une fortune ! Le problème, c'est que le gunk semble nuire à son habitat naturel, elles se retrouvent donc face à un dilemme : doivent-elles vraiment prendre une décision alors qu'elle ne connaissent pas les conséquences ? Cette découverte dangereuse divisera-t-elle les deux amies ?

Autant dire que l'histoire aura une importance capitale sur le ressenti. Et ça, ça peut faire la différence.