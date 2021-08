Aliens Fireteam Elite se lance avec une vidéo flippante en coop

Vous pensez être de tailler pour affronte des hordes de Xénomorphes dans Aliens Fireteam Elite ? Alors ce titre est peut-être fait pour vous. Il s'agit là d'un nouveau jeu de tir et de survie en coop dans l'univers... d'Alien développé par Cold Iron Studios et 20th Century Games. Le titre est d'ores et déjà dispo sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.

Aliens : Fireteam Elite en profite donc pour montrer sa vidéo de lancement, que vous pouvez voir ci-dessus. Il vous plongera, si vous le souhaitez, vous et votre escouade de marines aguerris au "coeur du combat pour contenir une menace Xenomorphe grandissante et toujours plus évoluée".

Au programme, on nous annonce plus de 20 types d'ennemis, des vagues de Xénomorphes terrifiants et de Synthétiques de la Weyland-Yutani, épaulés par deux autres joueurs ou l'I.A., le tout à travers 4 campagnes.

Il est également possible de créer et de personnaliser son Colonial Marine au travers d'un large choix d'apparences, de classes, d'armes, d'équipement et de compétences.

Voici ce qu'en dit Craig Zinkievich, président de Cold Iron Studios :

Donner vie à l'univers d'Alien a été une aventure incroyable, et nous sommes impatients de voir les joueurs créer leur escouade et découvrir le jeuQue vous soyez fan d'Alien, vétéran de shooters de survie, ou inconditionnel du jeu en co-op, préparez-vous à vous battre comme jamais auparavant.

Le développeur travaillerait actuellement à la préparation du contenu post-launch, à commencer par un Mode Horde, ainsi que des améliorations graphiques prévues dès la sortie. Une Saison 1 débutera le 8 septembre, avec une nouvelle classe, "Phalanx", ainsi que de nouvelles armes et de nouvelles récompenses pour les joueurs.

Enfin, pour les plus accros et collectionneurs d'entre vous, sachez que les Editions Standard et Deluxe d'Aliens: Fireteam Elite sont disponibles sur PlayStation 5, PlayStation 4 ,Xbox Series X|S, Xbox One, et PC. L'Edition Deluxe inclut l'Endeavor Pass et le Pack Vétéran de l'Endeavor. L'Endeavor Pass donnera aux joueurs accès aux Saisons 1 à 4.