Un célèbre rappeur américain affirme être le nouveau propriétaire d'Atari, l'éditeur dément

Il est désormais fréquent que les rappeurs ne se contentent plus de leur seule musique pour faire parler d'eux et accessoirement gonfler leur compte en banque. Mais s'il arrive que certains d'entre eux signent des contrats juteux avec de grandes marques, il arrive également que d'autres prennent leurs désirs pour des réalités.

À la fin de la semaine dernière, le rappeur américain Soulja Boy (DeAndre Cortez Way de son vrai nom), artiste plus connu pour sa chanson Crank That (Soulja Boy), a affirmé au cours d'un stream Instagram Live être le nouveau propriétaire d'Atari. L'artiste a même été plus loin en affirmant qu'il avait signé deux contrats avec l'éditeur français, que ce dernier avait été impressionné par sa console SouljaGame, et qu'il allait vendre son activité liée au jeu vidéo pour 140 millions de dollars.

Soulja Boy (@souljaboy) announces he is the new owner of Atari and is going to sell his gaming company for $140M. pic.twitter.com/DKg3Ni3XVr - THHGURU (@THHGURU1) August 19, 2021

Vêtu d'un t-shirt et d'une casquette Atari, Soulja Boy explique dans son stream qu'il va "faire passer la vitesse supérieure à Atari" et qu'il est désormais le premier rappeur à être propriétaire d'une société de jeu vidéo (alors qu'il se disait déjà PDG de "Soulja Boy Game").

Bien qu'elles n'aient pas été prises au sérieux par grand monde, ces déclarations ont tout de même fait beaucoup de bruit et ont incité Atari, société cotée en bourse, à faire un démenti indirect de ces déclarations sur son compte Twitter officiel :

We know that CEO of Atari is a dream job, but that honor belongs to Wade Rosen - Atari (@atari) August 20, 2021

Nous savons que PDG d'Atari est un job de rêve, mais cet honneur revient à Wade Rosen (PDG d'Atari depuis avril dernier, ndlr).

De toute évidence, ce démenti public a été vécu comme une humiliation par Soulja Boy. Ce dernier a en effet diffusé un autre stream dans lequel il a couvert d'insultes Atari, société dont personne ne parlait avant son stream selon lui, et sa direction. Selon lui, c'est Atari qui l'a contacté pour lui demander son aide et pas l'inverse.

Divorce prononcé avant le mariage

Afin de confirmer ses dires, et humilier à son tour Atari, le musicien a décidé de montrer au monde entier un des contrats envoyés selon lui par l'éditeur. Malheureusement pour Soulja Boy, le document qu'il présente à l'écran semble en fait concerner un partenariat promotionnel pour lequel le rappeur serait rémunéré... en Atari Tokens, la cryptomonnaie d'Atari.

Soulja Boy goes ballistic on Atari for capping like they ain't offer him ownership pic.twitter.com/WfvhUQhSh4 - DJ Akademiks (@Akademiks) August 20, 2021

Alors que Soulja Boy affirme avoir reçu "un million d'actions d'Atari," il apparaît en fait qu'il doit recevoir (au moins) un million d'Atari Tokens. À l'heure où sont écrites ces lignes, un Atari Token vaut 0.05434 euro. Tout pousse en tout cas à croire qu'une Atari VCS Soulja Boy Edition n'est pas pour demain...

Soulja Boy a déjà tenté de lancer sa propre console de jeu à plusieurs reprises. Ces dernières ne servaient cependant qu'à faire tourner des émulateurs et donc à jouer à des versions piratées de jeux issus de consoles Nintendo et SEGA. Menacé de poursuites par Nintendo, le rappeur américain a déjà eu à cesser la vente de plusieurs de ses "consoles."

Il n'a cependant pas abandonné son idée et vend actuellement la Soula Boy Game Edition, un appareil Android permettant d'accéder à diverses applications gratuites. Pour info, la machine est vendue 299,99 dollars...

Que vous inspire cette situation ? Atari a-t-il eu raison de réagir de la sorte alors qu'il semblait bien avoir établi un partenariat avec Soulja Boy ? Le musicien aurait-il mieux fait de mieux lire le contrat envoyé par Atari ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.