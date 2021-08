Koh-Lanta Les Aventuriers prend date sur consoles et PC, et sa sentence est irrévocable

L'annonce avait eu à la fin d'une saison cruelle pour le GOAT de l'émission à l'antenne depuis 20 ans. Microids a choisi ce mardi 24 août 2021, jour où démarre une nouvelle saison légendaire, pour lever le voile sur sa dernière adaptation de Koh-Lanta.

C'est ce soir que Koh-Lanta : La Légende verra son premier épisode diffusé. Le moment est donc idéal. Koh-Lanta Les Aventuriers débarquera le 14 octobre prochain sur PS4 et Xbox One (compatible PS5 et Xbox Series X|S, naturellement) ainsi que Nintendo Switch et PC. Développée par Magic Pockets, cette expérience adaptant le programme de survie présenté par le facétieux et coquin Denis Brogniart reprendra la formule qui plaît tant aux petits et au grands.

"Je vote contre toi car t'as brisé ma flèche"

Tout à fait logiquement, le jeu proposera de participer à des épreuves bien connues des téléspectateurs, dont vous pouvez avoir un aperçu dans notre galerie d'images ci-dessous. Mais les performances dans les mini-jeux ne suffiront peut-être pas à vous emmener sur les poteaux et faire de vous l'aventurier ultime.

La vie au campement des naufragés n'est pas oubliée avec cette version. Microids annonce des interactions poussées entre participants, avec des discussions et des stratégies à mettre en place ou surveiller. Et il faudra décider d'aller aider ou non le groupe pour récolter noix de coco, eau, et bois, pour peut-être trouver un collier d'immunité, souvent synonyme de climatisation.

Vous devrez amener votre équipe à la victoire lors des épreuves de confort et d'immunité jusqu'à la célèbre réunification, où vous devrez naviguer en solo. Gagner l'immunité sera nécessaire pour éviter l'élimination. Votre objectif ? Arriver jusqu'aux mythiques poteaux. Mais la réussite à cette épreuve ne suffira pas pour gagner Koh-Lanta. Le vote final dépendra de vos choix durant toute l'aventure et déterminera qui sera le gagnant de l'aventure.

S'il proposera une campagne solo, Koh-Lanta Les Aventuriers saura aussi amuser les soirées entre amis avec un multijoueur jusqu'à quatre, histoire de briser des amitiés ou des familles à cause d'une banane. Restera à voir si le style épuré passe-partout cache un titre vraiment amusant, s'il y aura des belges qualifiés de stratèges dans le roster et, surtout, si son animateur historique nous gratifiera de sa présence. Ah !