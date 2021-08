On a vu Forza Horizon 5 : Un nouvel épisode muy caliente ? Nos impressions !

Dévoilé en grande pompe lors de l'E3 2021, Forza Horizon 5 s'est même payé le luxe d'être un des jeux qui a le plus hypé les joueurs grâce à ses graphismes de haute volée. C'est d'ailleurs un des tous premiers projets issus de chez Microsoft Game Studios qui utilisera le ray tracing, l'une des features phare de la nouvelle génération de consoles Xbox. Nous avons pu découvrir en avant-première du gameplay au coeur du Mexique, mais aussi discuter avec Mike Brown, Creative Director de Forza Horizon 5. Voici nos premières impressions.

Il faut dire que son prédécesseur avait été un sacré carton avec le cap des 12 millions de joueurs dépassés en août 2019, tandis que sa version Steam sortie en mars dernier a été un véritable succès en squattant le top des charts pendant plusieurs semaines de suite. C'est dire si le studio Playground Games a eu la pression lorsqu'il a fallu concevoir le cinquième volet.

Bien que nous n'ayons pas pu prendre le jeu en mains, nous avons tout de même eu droit à une jolie vidéo de gameplay, dont le début fait le lien entre Forza Horizon 4 et Forza Horizon 5. Auréolé du titre de superstar du Forza Horizon Festival britannique, le joueur va donc aller au Mexique où se déroule le nouveau Festival Horizon, afin d'y affronter les tauliers des autres pays, et les pilotes locaux les plus prometteurs. La démo commence par le largage d'un Ford Bronco Banlands 2021 de la soute d'un Antonov, tandis que la caméra nous installe directement au volant, lorsque les roues touchent le sommet du Gran Caldera. Point culminant du Mexique, ce volcan nous offre déjà un sacré panorama, avec un cratère encore bien fumant, de la lave rougeoyante, et des pentes enneigées, puisque nous sommes en plein hiver. Ce point de vue nous permet également de découvrir que le jeu offre une distance d'affichage assez incroyable. Lancé à pleine balle sur un versant, le panorama change rapidement.

La neige laisse place à un décor bien plus minéral, tandis qu'on arrive au coeur du désert de Basse-Californie, sec et aride. Le tout-terrain de chez Ford semble à la maison, et on peut se rincer l'oeil sur le joli travail fait par les suspensions qui travaillent intensément. Puisqu'on a parlé de neige, sachez que le système de saisons inauguré dans FH4 sera de retour, avec une rotation hebdomadaire entre les saisons. Néanmoins, nous sommes au Mexique, ce qui veut dire qu'à moins d'être en altitude, on ne verra pas un tapis de neige recouvrir l'intégralité du pays en hiver. Ceci dit, les développeurs nous ont promis de grosses différences en ce qui concerne le niveau de l'eau, avec des lacs asséchés qui se remplissent, ou des cours d'eau dont le niveau va largement varier.

Les 4 Saisons

Les saisons vont également apporter une jolie nouveauté avec la présence de tempêtes hyper impressionnantes. Celle qu'on a pu voir avait lieu dans une vallée, et n'avait que peu d'impact sur le pilotage mis à part la perte de visibilité, mais là encore, on nous promet qu'en fonction des régions, ces phénomènes pourront créer des débris, et amener de l'eau sur la piste, particulièrement dans les régions tropicales. Sachez que les tempêtes seront purement aléatoires (bien que très fréquentes en automne, et bien plus rares en été) en mode free-roam, tandis qu'elles seront présentes de manière scriptées lors d'événements spécifiques. Un second parachutage nous met au volant d'une Chevrolet Corvette Stingray 2020, cette fois sur une route, et dans un environnement bien plus vert.

La voiture évolue dans de superbes vallées qui offrent des décors de toute beauté, et là encore, une distance d'affichage de fou. On peut ainsi voit une tempête en formation au loin, avant que la route nous plonge au coeur du maelström. Sachez que si les décors ont gagné en fidélité, ce sera aussi le cas des animaux et de leur comportement. C'en est fini des moutons assez stupides de FH4, désormais, l'IA animale a été profondément revue dans FH5. En effet, le Mexique grouille de chiens sauvages, et ces derniers vont bénéficier d'un comportement plus vrai que nature. Ainsi, en roulant comme un bourrin, ou au volant d'un voiture particulièrement bruyante, la faune prendra ses jambes à son cou. Par contre, en roulant comme une grand-mère, et en profitant d'un véhicule silencieux, il sera possible d'approcher ces toutous de très près.

Welcome to the jungle

Le troisième parachutage nous emmène au coeur de la jungle de la Serva, au volant d'une mythique Porsche 911 type 964 Desert Flyer. Plongés en pleine jungle, on découvre un nouveau challenge qui n'avait pas vraiment court au Royaume-Uni : le pilotage en aveugle. La végétation est hyper dense, et l'enfer vert rend l'orientation particulièrement compliquée. C'est d'ailleurs une des raisons qui ont poussé les développeurs de chez PlayGround Games à choisir le Mexique comme destination pour Forza Horizon 5. En effet, le pays offre une très large variété de biomes, ce qui permet de faire passer les joueurs d'une plage à une chaîne montagneuse, après avoir traversé une jungle et une cité historique, sans que tout ceci ne soit improbable. On a également appris que le COVID n'avait finalement que peu impacté le développement du jeu, puisque le chantier a débuté il y a trois ans, et que les développeurs se sont donc rendus dans le pays juste avant l'épidémie. Des contacts tissés sur place ont également pu abreuver PlayGround de photos d'éléments spécifiques lorsque le besoin s'en faisait sentir. Il ne s'agit d'ailleurs pas que du visuel, puisque deux équipes de prise de son sont actuellement sur place afin d'enregistrer des bruits d'ambiance.

Aéro Dynamique

Le dernier parachutage de la vidéo est le plus impressionnant puisqu'il nous met au volant de la très exclusive Mercedes-Benz AMG-One. Il s'agit de la fameuse hypercar, développée en collaboration avec le messie selon Traz : Lewis Hamilton. En plus d'un look futuriste, cette bagnole aura la particularité d'embarquer un bloc moteur de F1 à la puissance amoindrie (histoire qu'il ne soit pas mort après 2000Km). Vous l'avez deviné, ce bolide sera la cover car du jeu (aux côtés du Bronco Bandlands), ce qui veut dire que les développeurs y ont apporté un soin particulier. L'aérodynamique active se voit au premier coup d'oeil, avec une aile arrière qui change d'angle en fonction de notre conduite.

Mieux, PlayGround Games a également recréé les modes Road et Track qui existent réellement dans la voiture. Si le réglage Road est assez classique, lorsqu'on passe le potard sur le preset Track, on peut voir la voiture s'abaisser, de nombreuses prises d'air s'ouvrir, tandis que l'aileron se déploie au maximum. La classe ! Forcément, avec un tel bolide, il faudra disposer de sérieuses compétences derrière un volant pour pouvoir s'en sortir, mais si jamais vous êtes le genre de personne qui galère sur un démarrage en côte ou un créneau, sachez qu'une nouvelle difficulté appelée Touriste va faire son entrée dans le jeu. L'idée est ici de proposer une jolie promenade, avec un challenge à peu près inexistant, des fois que vous deviez faire jouer votre petite soeur ou encore vos enfants.

On va terminer cette preview avec deux nouvelles, une bonne et une moins bonne. La moins bonne, c'est que si le Ray Tracing sera de la partie, il ne sera utilisé que sur les reflets de la voiture, sur les trophées dans notre maison, et à moindre échelle autour du site du Festival horizon. Que voulez-vous, il faut bien que le jeu puisse aussi tourner sur Xbox Series S. La bonne nouvelle, c'est que le jeu sera un peu plus directif, afin d'éviter en partie l'effet de masse qu'on pouvait avoir en ouvrant la map de FH4, noyée sous les icônes d'activité, sans qu'on sache à quoi il est opportun de participer. Pas de panique si vous êtes un vétéran de la série, car les développeurs nous assurent que la liberté sera identique, et que le jeu ne fera que nous suggérer des activités de manière subtile (pas comme Navi dans Ocarina of Time quoi).

ON L'ATTEND... PIED AU PLANCHER !

Vu le pedigree de PlayGround Studios, nous n'étions pas particulièrement inquiets quant à ce nouvel opus de Forza Horizon. Sans surprise, Forza Horizon 5 s'annonce comme la nouvelle référence du jeu de course automobile arcade. Avec une technique encore plus poussée, et des graphismes de toute beauté (cette distance d'affichage !) le jeu fait clairement partie de ces titres qui justifient le passage à la next'gen. Niveau contenu, rien de nouveau sous le soleil, il est toujours aussi gargantuesque, et ceux qui investissent leurs économies dans ce FH5 vont pouvoir jouer pendant un nombre d'heures incalculable, sachant que quelques nouvelles features font leur arrivée, dont des tempêtes, et un nouveau mode hyper facile afin de rendre le titre accessible à tous. Bref, vivement le 5 novembre prochain, qu'on puisse découvrir le Mexique à fond de 6.