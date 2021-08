Xbox Games With Gold : Les jeux "gratuits" de septembre 2021 s'annoncent, avec du Kojima...

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit de plus. Avec l'arrivée de l'automne, le programme ne change pas.

À voir aussi : Hellblade Senua's Sacrifice désormais optimisé Xbox Series X|S (MAJ)

Le mois d'août avait vu atterrir Darksiders III, Yooka-Laylee, Lost Planet 3 et Garou : Mark of the Wolves. Des jeux de différentes générations pour satisfaire le plus grand nombre, avec autant de représentants occidentaux que japonais.

L'équilibre est-il encore de mise avec les nouveaux titres à venir ? Microsoft va-t-il balancer du très lourd pour redonner le sourire à ses fidèles avant la chute des feuilles et le retour des gelées matinales ? Eh bien oui. Vous aurez deux jeux Xbox One et deux jeux Xbox 360, et la même répartition Occident et Japon. Cette régularité, c'est incroyable.

Voici sans plus attendre les jeux "offerts" à compter du 1er septembre 2021 :

Xbox One (compatibles Xbox Series X|S) :

Warhammer Chaosbane (du 1er au 30 septembre)

Dans un monde ravagé par les guerres et dominé par la magie, vous êtes le dernier espoir de l'Empire des Hommes face aux hordes du Chaos. Seul·e ou jusqu'à 4 en coop locale ou en ligne, choisissez votre héros parmi 4 classes de personnages aux compétences spécifiques et complémentaires, et préparez-vous à des combats épiques équipé des artefacts les plus puissants du Vieux Monde.



Mulaka (du 16 septembre au 15 octobre)

Entrez dans le décor nord-mexicain de Mulaka, un jeu d'action et aventures en 3D, basé sur la culture indigène Tarahumara. Embarquez dans l'aventure d'un Sukurúame - un Chaman Tarahumara - et combattez le mal qui corrompt la terre, en utilisant les pouvoirs des demi-dieux. Depuis la résolution de casse-têtes dans des environnements inspirés par les lieux réels de la Sierra Tarahumara, jusqu'aux combats corps à corps avec des créatures tirées directement de la mythologie de la région, découvrez pourquoi les Tarahumaras ont acquis la réputation d'être des surhommes.



Xbox 360 (compatibles Xbox One et Xbox Series X|S) :

Zone of the Enders HD Collection (du 1er au 15 septembre)

Une épopée spatiale semblable à nulle autre, pensée par Hideo Kojima, le créateur de la série Metal Gear. Prenez le contrôle du Jehuty et aidez les forces spatiales à vaincre celles de Bahram une fois pour toutes. Cette compilation comprend Zone of the Enders et Zone of the Enders: The 2nd Runner.



Samurai Shodown II (du 16 au 30 septembre)

Testez vos compétences dans des combats intenses à l'arme blanche en utilisant de système de Rage et les attaques permettant de briser l'arme de votre adversaire. Incarnez 15 de vos personnages préférées et faîtes face à une concurrence toujours plus féroce.



Alors, heureux ?