PlayStation Plus : Les jeux PS5 et PS4 "gratuits" de septembre 2021 auraient fuité

Chaque mois, Sony offre aux abonnés PlayStation Plus un cadeau en remerciement de leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. La fournée de septembre viendrait d'être dévoilée. Et une fois encore, la chose se serait faite de manière indirecte.

Le mois d'août, c'était le multijoueur, la fiesta, l'amour, le partage. Vous avez eu l'opportunité d'entrer dans les arènes de Hunter's Arena, de mitrailler entre amis dans Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville et de canarder du fond de court ou au filet avec Tennis World Tour 2.

Mais avec quels jeux allez-vous remplir le cartable de votre PS4/PS5 pour la rentrée ? Eh bien, à en croire une nouvelle fuite venue du site français Dealabs, avec les jeux suivants :

Voici les jeux à récupérer gratuitement sur le PlayStation Store à partir du mardi 7 septembre (et jusqu'au 5 octobre 2021) :

Compilation des deux premiers épisodes de la série désormais culte de Party Games. En plus des versions améliorées de ces deux jeux, Overcooked! All You Can Eat propose de nouvelles missions, aliments et cuisiniers.

Suite des aventures de l'Agent 47 dans laquelle ce dernier est amené à traquer ses cibles dans le monde entier et dans des conditions climatiques variées. Ici, la mission principale du "héros" consiste à éliminer le mystérieux "Client de l'Ombre" et à démanteler sa milice.

Predator : Hunting Grounds est un jeu de tir multijoueur asymétrique qui, logiquement, permet d'incarner un commando humain ou le célèbre Predator. En tant que membre du commando, il faut accomplir une mission et échaper au Predator. En tant que Predator, les choses sont plus simple, il "suffit" de traquer et éliminer le commando.



Il convient de préciser que si la chose n'est qu'une rumeur pour le moment, Dealabs a par le passé révélé en avance les jeux PlayStation Plus à plusieurs reprises. De plus, le site de bons plans affirme que son équipe de modération a pu vérifier la véracité des informations. Il ne reste donc qu'à attendre l'officialisation de la chose de la part de Sony. La fin du mois approchant à grands pas, cette confirmation ne devrait pas tarder à arriver. Cette news sera évidemment mise à jour à la publication de l'annonce.

On rappelle que l'abonnement PlayStation Plus coûte 8,99 euros pour 1 mois, 24,99 euros pour un trimestre et 59,99 euros pour un an.

Que dites-vous de la sélection du mois de septembre ? Vous convient-elle ? À quel(s) titre(s) comptez-vous jouer ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.