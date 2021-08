Rainbow Six Extraction refait les présentations en vidéo

La nouvelle expérience du sixième arc-en-ciel de Tom Clancy était réapparue lors du dernier E3 en nous jurant mordicus qu'il serait disponible le 16 septembre. Et à la mi-juillet, comme Riders Republic, il a décalé son rendez-vous. Les longs mois qui nous en séparent valent bien des rappels

Ubisoft nous fait donc le coup de la bande-annonce résumant tout ce qu'il est nécessaire de savoir concernant Rainbow Six Extraction avec des chiffres qui, si vous les lisez plusieurs fois très vite, vous entrer dans votre esprit et vous convaincre que la rejouabilité est illimitée. Pour un FPS coopératif par équipes de trois joueurs, ça peut s'avérer un argument imparable.

Opérateur fluide (Sade, 1984)

Les 18 agents du REACT (qui font ce qu'ils sont supposés faire, selon les personnes "aware") se retrouveront dans 12 niveaux évolutifs, tous trois plus vastes qu'une carte de Rainbow Six Siege, où ils auront à accomplir l'une des 13 missions potentiellement assignées en début de partie.

Les 25 gadgets et 69 armes à leur disposition ne seront pas de trop pour tenter de contrer la menace extra-terrestre qui cherche à les empêcher d'extraire des innocents. Les types de bestioles seront aussi au nombre de 13 et il y aura plus de 800 combinaisons d'escouades pour s'amuser en ligne à San Francisco, en Alaska, au Nouveau Mexique ou à New York. La progression dépendra de vos exploits, mais les risques pourront avoir des conséquences funestes.

Du contenu post-lancement gratuit est prévu avec de nouveaux événements, de nouveaux agents, de nouvelles récompenses... Bref, tout nouveau. Sauf que nous n'y sommes pas encore. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction arrive en janvier 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia.